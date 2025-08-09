El partido América vs. Querétaro de la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025 no logró comenzar a la hora programada debido a una fuerte y consistente tormenta eléctrica que asedió la zona del Estadio Ciudad de los Deportes.

Cuando los porteros y jugadores se encontraban calentando previo al partido, los rayos y relámpagos se hicieron presentes acompañados de una fuerte lluvia que obligó a aplazar el inicio del partido por seguridad tanto de jugadores como de la afición.

Sin embargo, no hubo reporte en el sonido local sobre indicaciones para la afición para que se resguardara de la tormenta eléctrica, fue la fuerte lluvia la que obligó a algunos a dirigirse hacia los estrechos pasillos del inmueble para estar más seguros y no mojarse.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN SE ASUSTA POR LOS RELÁMPAGOS

El portero de las Águilas del América se encogió de hombros y realizó un gesto de temor ante el estruendo de los rayos que, incluso, parecían caer cerca de la zona del estadio y que impidió el inicio del encuentro.

América llegó a este partido luego de la eliminación en la Leagues Cup 2025 y como sexto en la tabla de posiciones con cinco unidades ante un Querétaro que no sabe aún lo que es ganar y que este sábado anunció a dos refuerzos de corte internacional.