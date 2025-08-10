Video Resumen | Con un solitario gol de Dagoberto el América derrota al Querétaro

Se dice que después de la tormenta viene la calma, sin embargo, para el América, a pesar del triunfo 1-0 ante el Querétaro en encuentro de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, parece no ser del todo cierto este dicho.

Así es, luego de un retraso de casi dos horas del encuentro entre Águilas y Gallos Blancos, por una tormenta eléctrica y posteriores fallas en el alumbrado del Estadio de la Ciudad de los Deportes, la afición pareció quedar insatisfecha ante su larga espera y la victoria por la mínima de su equipo, al que terminó por abuchear.

PUBLICIDAD

Y es que todo parecía indicar que podría darse una goleada ante el sotanero del torneo, ya que apenas corría el minuto 6, cuando Dagoberto Espinoza se metió al área, se quitó a varios rivales, sacó el riflazo y la mandó al fondo para hacer un golazo que ponía la pizarra en favor del América, pero ahí mismo se cerró la cuenta.

El dominio siguió por parte de los azulcrema, sin embargo, los Gallos Blancos lograron cerrar líneas para complicarles las cosas y evitar mayor daño en su arco.

A fuerza de insistir, al 40' Carlos Villanueva propinó un jalón de la playera a Henry Martín en el área, lo que generó la marcación inmediata de un penal, sin embargo, Guillermo Allison s encargó de apagar la fiesta americanista al atajarle el envío al mismo Henry.

En la parte complementaria el cuadro azulcrema siguió insistiendo para aumentar la ventaja, buscaron abrirse espacios por las bandas y con trazos largos, sin embargo, abajo de los tres palos del arco de Querétaro estaba un agrandado Guillermo Allison que había cerrado la cortina.