Liga MX Santos Laguna se hace de los servicios de Lucas Di Yorio Los Laguneros buscan regresar a los primeros planos de la Liga MX con un viejo conocido.

Santos Laguna ya tiene nuevo delantero de cara al Clausura 2026 donde buscarán regresar a los primeros planos de la Liga MX donde en los últimos años se han mantenido en la parte baja de la tabla.

De acuerdo con información de Daniel Velasco, reportero de TUDN, el cuadro de la Comarca se hizo de los servicios del atacante argentino, Lucas Di Yorio, que llega procedente de la Universidad de Chile.

Dicha transacción estaría rondando por los tres millones de dólares para que Santos se haga dueño de la carta del futbolista.

Lucas Di Yorio ya conoce el futbol mexicano debido a que vistió los colores del León en el 2022, donde ganó la Concacaf Champions Cup, y en el 2023 con el conjunto del Pachuca.