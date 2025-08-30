    América

    América vs. Pachuca: aficionado llega al estadio y se entera que es a puerta cerrada

    Un seguidor de las Águilas arribó al Estadio Ciudad de los Deportes sin saber que el partido de la Jornada 7 sería sin acceso al público.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡No puede ser! Aficionado del América se entera en pleno estadio que el partido es a puerta cerrada

    El partido América vs. Pachuca de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 debió disputarse a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que la Alcaldía Benito Juárez clausuró el inmueble debido a una supuesta negligencia de la cual el club no tiene nada que ver.

    Un día antes, el presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu indicó que se activó un protocolo para la devolución del dinero de los boletos que compró la afición para este encuentro y que el club lo hizo oficial este mismo sábado por la mañana.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, la premura de tal decisión a nivel gubernamental dentro de la CDMX no llegó a todos los aficionados del América, pues este sábado un seguidor del equipo llegó al Estadio Azulcrema para disfrutar del partido y se llevó tremenda sorpresa al enterarse en ese momento que no había acceso.

    “Vengo de lejos, me acabo de enterar que está cerrado por una queja de los vecinos. Estamos inconformes la afición del América, no tenemos estadio y no podemos verlo en casa por culpa de los vecinos ignorantes.

    “Uno viene a ver el partido en paz, primero estaba el estadio antes que la ciudad, ¿no? Triste, me siento triste porque no hay nadie, vengo de amarillo, le voy al América, imagínate de lejos y encontrar esta situación”, dijo el decepcionado seguidor de las Águilas a TUDN Digital.

    Aún se desconoce si América seguirá en este estadio o planee cambiar de inmueble debido a este tipo de situaciones, pues cabe recordar que el Estadio Banorte se encuentra en fase de remodelación para el Mundial 2026.


    Más sobre Liga MX

    1:39
    ¡No puede ser! Aficionado del América se entera en pleno estadio que el partido es a puerta cerrada

    ¡No puede ser! Aficionado del América se entera en pleno estadio que el partido es a puerta cerrada

    6:35
    Golazos del las Chivas que hicieron historia en el Clásico Nacional

    Golazos del las Chivas que hicieron historia en el Clásico Nacional

    1 min
    León sacude las zarpas y golea a Querétaro

    León sacude las zarpas y golea a Querétaro

    8:54
    Resumen | León golea a Querétaro con tres golazos

    Resumen | León golea a Querétaro con tres golazos

    1 min
    De Chivas al Vaticano: Michel Leaño reaparece y revela su sueño "más loco"

    De Chivas al Vaticano: Michel Leaño reaparece y revela su sueño "más loco"

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD