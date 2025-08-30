América vs. Pachuca: aficionado llega al estadio y se entera que es a puerta cerrada
Un seguidor de las Águilas arribó al Estadio Ciudad de los Deportes sin saber que el partido de la Jornada 7 sería sin acceso al público.
El partido América vs. Pachuca de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 debió disputarse a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que la Alcaldía Benito Juárez clausuró el inmueble debido a una supuesta negligencia de la cual el club no tiene nada que ver.
Un día antes, el presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu indicó que se activó un protocolo para la devolución del dinero de los boletos que compró la afición para este encuentro y que el club lo hizo oficial este mismo sábado por la mañana.
Sin embargo, la premura de tal decisión a nivel gubernamental dentro de la CDMX no llegó a todos los aficionados del América, pues este sábado un seguidor del equipo llegó al Estadio Azulcrema para disfrutar del partido y se llevó tremenda sorpresa al enterarse en ese momento que no había acceso.
“Vengo de lejos, me acabo de enterar que está cerrado por una queja de los vecinos. Estamos inconformes la afición del América, no tenemos estadio y no podemos verlo en casa por culpa de los vecinos ignorantes.
“Uno viene a ver el partido en paz, primero estaba el estadio antes que la ciudad, ¿no? Triste, me siento triste porque no hay nadie, vengo de amarillo, le voy al América, imagínate de lejos y encontrar esta situación”, dijo el decepcionado seguidor de las Águilas a TUDN Digital.
Aún se desconoce si América seguirá en este estadio o planee cambiar de inmueble debido a este tipo de situaciones, pues cabe recordar que el Estadio Banorte se encuentra en fase de remodelación para el Mundial 2026.