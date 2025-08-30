Video ¡No puede ser! Aficionado del América se entera en pleno estadio que el partido es a puerta cerrada

Un día antes, el presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu indicó que se activó un protocolo para la devolución del dinero de los boletos que compró la afición para este encuentro y que el club lo hizo oficial este mismo sábado por la mañana.

Sin embargo, la premura de tal decisión a nivel gubernamental dentro de la CDMX no llegó a todos los aficionados del América, pues este sábado un seguidor del equipo llegó al Estadio Azulcrema para disfrutar del partido y se llevó tremenda sorpresa al enterarse en ese momento que no había acceso.

“Vengo de lejos, me acabo de enterar que está cerrado por una queja de los vecinos. Estamos inconformes la afición del América, no tenemos estadio y no podemos verlo en casa por culpa de los vecinos ignorantes.

“Uno viene a ver el partido en paz, primero estaba el estadio antes que la ciudad, ¿no? Triste, me siento triste porque no hay nadie, vengo de amarillo, le voy al América, imagínate de lejos y encontrar esta situación”, dijo el decepcionado seguidor de las Águilas a TUDN Digital.

Aún se desconoce si América seguirá en este estadio o planee cambiar de inmueble debido a este tipo de situaciones, pues cabe recordar que el Estadio Banorte se encuentra en fase de remodelación para el Mundial 2026.