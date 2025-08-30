El Club América confirmó que su partido ante Pachuca de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX l o jugará como local a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, también llamado Estadio Azulcrema.

Las Águilas emitieron un comunicando en donde se establece que se tomará la orden dada por la Alcaldía Benito Juárez de que el encuentro se disputara sin público en las gradas.

Héctor González Iñárritu, presidente operatvo del América, había anticipado en Línea de 4 de TUDN que había pocas esperanzas de que la alcaldía reconsiderara su decisión.

Además, en el referido comunicado, el conjunto de Coapa dio a conocer que habrá reembolso y recompensa a aficionados que adquirieron su boleto o que son abonados.