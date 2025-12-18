Liga MX Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda en su ida a Chivas ¡Esto sí no se esperaba! Así fue como el conjunto de La Noria despidió al delantero.

Video ¿No lo esperaban? Así fue como Cruz Azul se despidió de Sepúlveda

Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda, delantero que emigrará ahora a Chivas de Guadalajara dentro de la Liga MX, por lo que se hizo oficial su baja del conjunto de La Noria.

Por medio de redes sociales se dio a conocer que la escuadra cementara no contaría más con el elemento ofensivo, quien dejó gratos recuerdos en el Cruz Azul.

PUBLICIDAD

Tanto así que el propio club publicó un emotivo video en donde, sobre todo, potencia el mayor logro que consiguió Sepúlveda en su estancia con La Máquina: la consecución de la Concacaf Champions Cup.

De hecho, uno de los goles más recordados de Sepúlveda es el cabezazo contra América en los Cuartos de Final del referido torneo en el Estadio Olímpico universitario, lo que catapultó a los entonces dirigidos por Vicente Sánchez a ganar el certamen internacional.