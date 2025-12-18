Liga MX León define dos refuerzos para al Clausura 2026 y ambos son en ataque Dos delanteros sudamericanos, uno de ellos con buen presente en la Liga MX, están a detalles de unirse a ‘La Fiera’.

León busca reforzarse para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya definió a los dos delanteros que fichará para el siguiente certamen.

A falta de hacerse oficial, el colombiano Díber Cambindo y el argentino Nicolás Vallejo serán los jugadores que llegarán a 'La Fiera'.

“Hace unos días, el interés por Díber Cambindo había disminuido por parte de la gente de los Esmeraldas de León. Sin embargo, se retomaron las negociaciones y hoy el centrodelantero colombiano se convierte en el fichaje más interesante de cara a lo que es el torneo Clausura 2026. Esto a concretarse ya en las próximas horas y hacerse oficial”, informa Israel Romo de TUDN.

El colombiano, que ha tenido una par de buenas campañas con los Rayos del Necaxa, no sería el único refuerzo del equipo de los Panzas Verdes.

“Después de que pase los exámenes médicos, junto con él (Cambindo) podría llegar el delantero argentino de 21 años Nico Vallejo, que también es pretendido por el conjunto de los Esmeraldas de León” agrega Romo.

Además de este par de atacantes, el León quiere un defensa central que también podría concretarse en las próximas horas. No obstante, ya con Cambindo y Vallejo en la plantilla, “León cerraría sus nueve no formados en México, por lo que en caso de que llegue el defensa central desde fuera, tendría que haber una baja”, puntualiza Romo.