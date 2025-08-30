Video ¿Tienes boleto para el América vs. Pachuca? Esto es lo que sucederá

Luego de la decisión de la Alcaldía Benito Juárez en la CDMX decidiera que el partido América vs. Pachuca de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 se juegue a puerta cerrada, las Águilas tienen un plan que pretenden llevar a cabo este sábado, día del juego.

En entrevista con Línea de 4 de TUDN, Héctor González Iñárritu, presidente operativo del Club América, lamentó que haya sido una decisión “unilateral, arbitraria y desproporcionada”, prive a la afición de acudir al estadio para el juego ante los Tuzos.

“ Aclarar que la Alcaldía dice que nuestro personal de seguridad bloqueó la calle; nosotros no tenemos personal de seguridad, no tenemos facultades para cerrar la calle, poner barandal, respetamos los protocolos, no tenemos qué ver nada con ese cierre, estamos sorprendidos por la afición que se va a perder de un gran partido.

" No se pudo lograr un acuerdo, no hubo ni contacto con ellos, fue unilateral, no pudimos arreglar nada, nuestro departamento legal tomará las medidas correspondientes, estamos sorprendidos. Las calles la cierran ellos, lo maneja la Alcaldía, se nos hace extralimitada esta decisión de jugar a puerta cerrada", señaló molesto Héctor González Iñárritu.

ESTO ES LO QUE HARÁ AMÉRICA CON SU AFICIÓN PARA EL JUEGO ANTE PACHUCA

El presidente operativo de las Águilas dijo que habrá la devolución del dinero de los boletos para este partido correspondiente a la Fecha 7 de la Liga MX Apertura 2025, pues tienen contemplado un protocolo que llevarán a cabo este mismo spabado, día del partido.

"Tenemos un protocolo, mañana, apelando a que la Alcaldía reconsidere. Lo veo complicado, pero a la gente que compró boletos se le devolverá el dinero.

"La información a la Alcaldía, la gente alrededor, fue una mala información, una reacción muy emocional sin tomar en cuenta un diálogo, debate, la primera decisión fue suspender el partido, luego cuando nos llegó el oficio fue la puerta cerrada. Los perjudicados son la afición del América, no entendemos, de lo que ellos explican, no hay nada de gravedad ni mínimanente grave.

“Hay molestia, siempre hemos sido de diálogo, para llegar a una solución ganar-ganar, nunca hemos tenido un problema grave”, señaló Héctor González Iñárritu quien admitió que ante los tiempos, ve complicado que la Alcaldía Benito Juárez reconsidere su decisión.