Liga MX Puebla tendría opción de comprador en José Luis Higuera, ¿franquicia a Morelia? Empieza a sonar fuerte la posibilidad de que la franquicia de la Angelópolis sea vendida a un viejo conocido.

Video Revelan posible mudanza de Puebla a plaza histórica de Liga MX

El Puebla podría ser el próximo equipo en encontrar un comprador en lo que es actualmente un esfuerzo para eliminar la multipropiedad en el futbol mexicano con equipos como León o Atlas que ya están en proceso de venta.

Acorde con Pedro Antonio Flores, el Puebla podría encontrar comprador en un viejo conocido del balompié nacional, que no es otro que José Luis Higuera.

El actual presidente del Atlético Morelia y exdirectivo de Chivas (de paso controvertido por cierto), se acercó ya a entablar conversaciones para tratar de adquirir la franquicia del Puebla.

La interrogante ahora es si, en caso de adquirir la franquicia, esta permanecerá en la Angelópolis o si habrá mudanza, aunque sería muy probable que esta última opción se dé a final de cuentas.

José Luis Higuera, desde que fuera presidente del Atlético Morelia en la Liga Expansión MX, prometió que regresaría a la capital de Michocán al máximo circuito.