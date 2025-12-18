Liga MX Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda El delantero vivirá su segunda etapa como jugador del Guadalajara.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Oficial! Chivas rompe la Liga MX con su refuerzo bomba

Las Chivas hicieron oficial el regreso de Ángel Sepúlveda al cuadro Rojiblanco como uno de los refuerzos para el Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de sus redes sociales el Guadalajara dio a conocer la noticia de la llegada del atacante mexicano.

PUBLICIDAD

“¡BIENVENIDO A CASA, ÁNGEL! A partir de hoy, más de 40 millones de Rojiblancos alentarán tu nombre”, se lee en la publicación de Chivas.

Previo al anunció del Guadalajara, el Cruz Azul se despidió con un emotivo video de Ángel Sepúlveda quien se había convertido en un referente del equipo que ganó hace unos meses la Concacaf Champions Cup.

Sepúlveda llegó a Guadalajara hace unos días y dijo sentirse ilusionado con vivir su segunda etapa con el cuadro del Rebaño.

" Un reto y una responsabilidad, sí, claro, obvio (ilusionado en volver a Chivas)... Muy contento de volver a Chivas. Nada más que estoy preparado para este reto, nunca me agarró en mejor momento como este, por eso acepté el reto", mencionó Sepúlveda.