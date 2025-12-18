    Liga MX

    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda

    El delantero vivirá su segunda etapa como jugador del Guadalajara.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡Oficial! Chivas rompe la Liga MX con su refuerzo bomba

    Las Chivas hicieron oficial el regreso de Ángel Sepúlveda al cuadro Rojiblanco como uno de los refuerzos para el Clausura 2026 de la Liga MX.

    A través de sus redes sociales el Guadalajara dio a conocer la noticia de la llegada del atacante mexicano.

    Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda en su ida a Chivas
    Héctor Reynoso se desquita con patadón a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas
    Puebla tendría opción de comprador en José Luis Higuera, ¿franquicia a Morelia?
    León define dos refuerzos para al Clausura 2026 y ambos son en ataque
    Santos Laguna se hace de los servicios de Lucas Di Yorio
    Rayados de Monterrey saca a la venta playera especial de Sergio Ramos
    Raúl Jiménez se sincera sobre el más grande sueño con América
    ¿Regresa a Cruz Azul? Esta es la revelación de 'Cata' Domínguez en entrevista
    Alexis Vega regala dinero en desfile de Toluca campeón Apertura 2025
    Nicolás Benedetti deja al Mazatlán y a la Liga MX para jugar en Europa
    “¡BIENVENIDO A CASA, ÁNGEL! A partir de hoy, más de 40 millones de Rojiblancos alentarán tu nombre”, se lee en la publicación de Chivas.

    Previo al anunció del Guadalajara, el Cruz Azul se despidió con un emotivo video de Ángel Sepúlveda quien se había convertido en un referente del equipo que ganó hace unos meses la Concacaf Champions Cup.

    Sepúlveda llegó a Guadalajara hace unos días y dijo sentirse ilusionado con vivir su segunda etapa con el cuadro del Rebaño.

    " Un reto y una responsabilidad, sí, claro, obvio (ilusionado en volver a Chivas)... Muy contento de volver a Chivas. Nada más que estoy preparado para este reto, nunca me agarró en mejor momento como este, por eso acepté el reto", mencionó Sepúlveda.

    Ángel Sepúlveda tuvo un aso fugaz con el Guadalajara en el 2018 donde solo pudo anotar un gol con los rojiblancos en 10 partidos disputados.

    Liga MXÁngel SepúlvedaGuadalajaraCruz Azul

