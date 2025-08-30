Video ¿América jugará como local en otro estadio en el Apertura 2025?

Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas del América, respondió con mesura en la mesa de Línea de 4 de TUDN acerca de la posibilidad de considerar que el equipo juegue como local los partidos de la Liga MX en otro estadio.

Esto tras la decisión “arbitraria y unilateral” de la Alcaldía Benito Juárez de que el partido América vs. Pachuca de la Jornada 7 se lleve a cabo a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, o Estadio Azulcrema.

PUBLICIDAD

"Esto ya lo llevaremos el lunes a una junta, a ver el oficio oficial, lo que contestan con la solicitud que estamos mandando. No queremos tomar decisiones emocionales con estas horas de desgaste.

“Que el equipo esté concentrado y mañana tomaremos una decisión y la daremos a conocer", indicó el directivo del conjunto americanista a TUDN.

Asimismo, Héctor González Iñarritu dijo que debido a los tiempos y logística, no había forma de pensar en que el juego fuera reprogramado y con ello solucionar que la afición no estuviera ausente para un partido entre dos clubes que año con año, crece su rivalidad.

Cabe recordar que el cuadro de Coapa juega en el Estadio Ciudad de los Deportes debido a que el Estadio Banorte se encuentra en obras de remodelación como parte de los preparativos hacia el Mundial 2026 y del cual será sede de la inauguración.

América buscará ante los Tuzos mantenerse cerca de la estela del Monterrey, líder del torneo con 18 puntos por 14 de las Águilas; los Tuzos, por su parte, son quintos con 13 puntos.