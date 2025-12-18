    Liga MX

    Héctor Reynoso se desquita con patadón a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas

    El exfutbolista de las Chivas recetó un entradón criminal a la exestrella del América luego de que golpeara al portero del Rebaño.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡La venganza es dulce! Reynoso propina patadón a Cuauhtémoc Blanco

    Hace unos días se viralizó el momento en el que el legendario defensa de las Chivas del Guadalajara, Héctor Reynoso, se encaró con Cuauhtémoc Blanco al reclamarle una patada sobre su arquero en un partido de Juego de Leyendas en una cancha sintética y cerrada.

    El hecho ocurrió en un Chivas vs. América de exhibición entre jugadores retirados que se llevó a cabo en McAllen, Texas. Un empujón del portero Sergio Hernández generó la rabia del delantero americanista quien respondió con un golpe en el rostro.

    El hecho corrió como pólvora, pues la rivalidad de estos equipos continúa y sin duda la calentura también pese a tratarse de un encuentro amistoso o de exhibición, muy lejos de las épocas de alta competitividad de ambos equipos y jugadores.

    Días después se viralizó otro video de aquel encuentro entre leyendas de Chivas y del América en el que después de un shoot out cobrado por Cuauhtémoc Blanco, Héctor Reynoso lo encajonó y le dio tremenda patada.

    El exdelantero del América y de la Selección Mexicana quedó tendido y con evidente dolor tras el golpe y en el que el propio Héctor Reynoso incluso se acercó para reclamar al legendario Cuauh.

