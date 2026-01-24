    Liga MX

    América se reencuentra con el gol para vencer a Morelia; Henry Martín reaparece

    Las Águilas de André Jardine ganaron su primer partido del año de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Henry Martín reaparece y América se reencuentra con el gol

    América se reencontró con el gol de cara al partido ante Necaxa de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 que se disputará el próximo 31 de enero.

    La mañana de este sábado, las Águilas de André Jardine vencieron 2-1 al Atlético Morelia en un duelo amistoso que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes para no perder ritmo tras el parón de la Liga MX por los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Alexis Vega sorprende con videos en sus redes en plena rehabilitación
    1 mins

    Alexis Vega sorprende con videos en sus redes en plena rehabilitación

    Liga MX
    Almeyda estuvo "a punto" de regresar a la Liga MX con Monterrey
    1 mins

    Almeyda estuvo "a punto" de regresar a la Liga MX con Monterrey

    Liga MX
    Muere Lorenzo García, histórico goleador de Pumas
    1 mins

    Muere Lorenzo García, histórico goleador de Pumas

    Liga MX
    América tiene en la mira un fichaje extranjero y un extécnico Águila lo podría hacer posible
    1 mins

    América tiene en la mira un fichaje extranjero y un extécnico Águila lo podría hacer posible

    Liga MX
    Quiñones y Roger; los hombres gol que le falta al América
    1 mins

    Quiñones y Roger; los hombres gol que le falta al América

    Liga MX
    ¡Luca Martínez Dupuy se confirma como refuerzo de FC Juárez!
    1 mins

    ¡Luca Martínez Dupuy se confirma como refuerzo de FC Juárez!

    Liga MX
    Monterrey perfila refuerzo mexicano proveniente del extranjero
    1 mins

    Monterrey perfila refuerzo mexicano proveniente del extranjero

    Liga MX
    Miguel Borja agradece a Cruz Azul tras fichaje fallido en el Clausura 2026
    1 mins

    Miguel Borja agradece a Cruz Azul tras fichaje fallido en el Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Le dicen adiós a Caicedo? Esto se sabe sobre su futuro en Pumas
    1 mins

    ¿Le dicen adiós a Caicedo? Esto se sabe sobre su futuro en Pumas

    Liga MX
    Liga MX: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se cae
    1 mins

    Liga MX: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se cae

    Liga MX

    Por América anotaron Víctor Dávila y Patricio Salas, mientras que por Morelia marcó Zahid Muñoz, reporta para TUDN Julio Ibáñez.

    Además del triunfo, la buena noticia para André Jardine es que Henry Martín reapareció tras presentar influenza después de recuperarse de sus lesiones; su último partido había sido el 29 de noviembre ante Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final, aunque solo jugó seis minutos.

    En la fase regular del Torneo Apertura 2025, Henry Martín solo disputó tres partidos: 14 minutos ante Necaxa, 76 minutos frente a Querétaro y 21 minutos contra Chivas.

    El regreso de Henry Martín llega en un momento complicado en América que no ha logrado anotar en los primeros tres partidos del Clausura 2026.

    A la espera si se concreta la llegada de Raphael Veiga, Jardine cuenta con Martín, Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila, Raúl Zúñiga, Patricio Salas, Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez como opciones en la delantera.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaClub Atlético Morelia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX