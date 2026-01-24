Liga MX América se reencuentra con el gol para vencer a Morelia; Henry Martín reaparece Las Águilas de André Jardine ganaron su primer partido del año de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026.

Video Henry Martín reaparece y América se reencuentra con el gol

América se reencontró con el gol de cara al partido ante Necaxa de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 que se disputará el próximo 31 de enero.

La mañana de este sábado, las Águilas de André Jardine vencieron 2-1 al Atlético Morelia en un duelo amistoso que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes para no perder ritmo tras el parón de la Liga MX por los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

Por América anotaron Víctor Dávila y Patricio Salas, mientras que por Morelia marcó Zahid Muñoz, reporta para TUDN Julio Ibáñez.

Además del triunfo, la buena noticia para André Jardine es que Henry Martín reapareció tras presentar influenza después de recuperarse de sus lesiones; su último partido había sido el 29 de noviembre ante Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final, aunque solo jugó seis minutos.

En la fase regular del Torneo Apertura 2025, Henry Martín solo disputó tres partidos: 14 minutos ante Necaxa, 76 minutos frente a Querétaro y 21 minutos contra Chivas.

El regreso de Henry Martín llega en un momento complicado en América que no ha logrado anotar en los primeros tres partidos del Clausura 2026.