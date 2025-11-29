    Liga MX

    Este fue el tiempo que estuvo Henry Martín sin jugar un partido con América

    El delantero del América regresó a las canchas después de un largo periodo ausente por lesiones.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Henry Martín vuelve! ¿Cuándo era la última vez que jugó?

    Henry Martín regresó a jugar en la eliminación de América ante Monterrey en la Liguilla Apertura 2025 por global de 3-2, en una vuelta agridulce.

    El capitán de las Águilas no veía actividad en el presente torneo desde el pasado 13 de septiembre de 2025, en la derrota del cuadro azulcrema ante Chivas en el Clásico Nacional.

    EL TIEMPO DE AUSENCIA DE HENRY MARTÍN EN LAS CANCHAS


    Henry Martín estuvo 77 días sin jugar, prácticamente dos y meses y medio, debido a las lesiones musculares que padeció durante todo este tiempo y que no lo dejaban volver.

    La mala suerte le acompañó al capitán americanista al grado de lesionarse en un entrenamiento por un balonazo de Allan Saint-Maximin hace unas semanas.

    Las lesiones de Henry Martín las arrastraba desde la pasada Final del Clausura 2025, donde el cuadro de Coapa perdió ante Toluca, a partir de ahí nunca pudo tener regularidad por ese mismo tema.

    En el poco tiempo que estuvo el delantero en la cancha, no tuvo alguna opción real de gol, pero sí un cruce de palabras con Sergio Ramos con bronca, junto con Stefan Medina.

    Con la eliminación del América de la Liguilla Apertura 2025, Henry podrá tener más tiempo para reposar, ponerse a tono y volver con su mejor versión para el Clausura 2026.

    Video ¡Bronca entre capitanes! Así fue el careo de Henry Martín vs. Sergio Ramos

