Liga MX André Jardine confirma la baja de Henry Martin: "Es mala suerte" Las Águilas debutan en el torneo Clausura 2026 visitando a los Xolos de Tijuana.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video André Jardine confirma en plena conferencia la enfermedad que atacó a Henry

Previo al debut de América en el Clausura 2026, André Jardine confirmó la baja de Henry Martín para el partido ante Xolos de Tijuana y catalogó su ausencia como “mala suerte”.

En conferencia de prensa el estratega brasileño también reveló que le ‘Bomba’ sufrió de influenza que lo alejó de varios entrenamientos y del partido amistoso frente al Puebla.

PUBLICIDAD

“Él se ha presentado normal como con todos, ya recuperado de cualquier tipo de lesión, venía entrenando muy bien y d esgraciadamente le dio influenza que lo hizo perder algunos entrenamientos"

“ Y la última semana ha hecho un estiramiento de más y sintió un malestar, y por su historia estamos tratando de meterlo 100 por ciento otra vez para realmente poder estar en la cancha, pero tenemos sensaciones muy buenas con él porque venía entrenando muy bien”

“Creo que esta vez la explicación es realmente un poco de mala suerte porque este virus, esta influenza limita bastante, fue lo que pasó con Max en la Liguilla. Entonces vamos a tener un poquito más de paciencia, pero la certeza de que ahí a pocos días va a estar a 100 por ciento otra vez”, señaló André Jardine.