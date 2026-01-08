    Liga MX

    André Jardine confirma la baja de Henry Martin: "Es mala suerte"

    Las Águilas debutan en el torneo Clausura 2026 visitando a los Xolos de Tijuana.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video André Jardine confirma en plena conferencia la enfermedad que atacó a Henry

    Previo al debut de América en el Clausura 2026, André Jardine confirmó la baja de Henry Martín para el partido ante Xolos de Tijuana y catalogó su ausencia como “mala suerte”.

    En conferencia de prensa el estratega brasileño también reveló que le ‘Bomba’ sufrió de influenza que lo alejó de varios entrenamientos y del partido amistoso frente al Puebla.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky
    1 mins

    Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky

    Liga MX
    Se hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli del Cruz Azul para el Clausura 2026
    1 mins

    Se hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli del Cruz Azul para el Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026
    1 mins

    Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026

    Liga MX
    André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América
    2 mins

    André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América

    Liga MX
    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez
    1 mins

    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez

    Liga MX
    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky
    1 mins

    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky

    Liga MX
    Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz
    1 mins

    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz

    Liga MX
    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca
    1 mins

    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca

    Liga MX
    La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026
    1 mins

    La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026

    Liga MX

    “Él se ha presentado normal como con todos, ya recuperado de cualquier tipo de lesión, venía entrenando muy bien y d esgraciadamente le dio influenza que lo hizo perder algunos entrenamientos"

    Y la última semana ha hecho un estiramiento de más y sintió un malestar, y por su historia estamos tratando de meterlo 100 por ciento otra vez para realmente poder estar en la cancha, pero tenemos sensaciones muy buenas con él porque venía entrenando muy bien

    “Creo que esta vez la explicación es realmente un poco de mala suerte porque este virus, esta influenza limita bastante, fue lo que pasó con Max en la Liguilla. Entonces vamos a tener un poquito más de paciencia, pero la certeza de que ahí a pocos días va a estar a 100 por ciento otra vez”, señaló André Jardine.

    Henry Martín ha vivio un calvario con la lesiones desde hace unos meses, en el Apertura 2025 solo jugó 111 minutos en el campo y no pudo sumar anotaciones.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaHenry Martín

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX