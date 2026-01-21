    Liga MX

    América ya contempla refuerzo y Jardine lo comunica a su plantilla

    El conjunto azulcrema tiene en mente ya la posición que busca reforzar para el presente Clausura 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Los ‘sacrificados’ en América para la llegada del refuerzo ‘bomba’

    El Club América tiene en mente ya la posición que va a buscar para reforzarse en el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en los próximos días, podría incorporarse en lo que es la etapa del futbol de estufa dentro del Torneo Clausura 2026.

    Julio Ibáñez, reportero de TUDN, reveló en Insiders que Andé Jardine, director técnico del conjunto de las Águilas, comunicó ya al grupo que llegará un enganche a la plantilla.

    PUBLICIDAD

    El brasileño Raphael Veiga es el candidato principal, jugador actual del Palmeiras, uno de los clubes más importantes de la Serie A de Brasil y del cual, tanto Jardine como su cuerpo técnico tienen ya todas las referencias.

    Raphael Veiga es zurdo, tiene 30 años y cumpliría con uno de los roles que más busca Jardine para reforzar a su equipo que, hasta el momento, solo acumula dos empates en el Clausura 2026 y no ha podido anotar.

    En caso de que Veiga llegue al conjunto de Coapa, el América tendrá que 'sacrificar' a uno de sus jugadores no formados en México y, hasta el momento, Víctor Dávila o la 'Pantera' Zúñiga serían los que están en la mira.

