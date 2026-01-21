Liga MX América ya contempla refuerzo y Jardine lo comunica a su plantilla El conjunto azulcrema tiene en mente ya la posición que busca reforzar para el presente Clausura 2026.

Video Los ‘sacrificados’ en América para la llegada del refuerzo ‘bomba’

El Club América tiene en mente ya la posición que va a buscar para reforzarse en el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en los próximos días, podría incorporarse en lo que es la etapa del futbol de estufa dentro del Torneo Clausura 2026.

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, reveló en Insiders que Andé Jardine, director técnico del conjunto de las Águilas, comunicó ya al grupo que llegará un enganche a la plantilla.

El brasileño Raphael Veiga es el candidato principal, jugador actual del Palmeiras, uno de los clubes más importantes de la Serie A de Brasil y del cual, tanto Jardine como su cuerpo técnico tienen ya todas las referencias.

Raphael Veiga es zurdo, tiene 30 años y cumpliría con uno de los roles que más busca Jardine para reforzar a su equipo que, hasta el momento, solo acumula dos empates en el Clausura 2026 y no ha podido anotar.