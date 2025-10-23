Video Así responden en el América a los abucheos a Kevin Álvarez

América siempre tendrá presión tanto de su afición como de su directiva, la exigencia para cumplir los objetivos así lo determina y una mala racha puede significar la reprimenda de su afición en cuanto se presente la oportunidad, así lo ha vivido en recientes días Kevin Álvarez.

Ante La Franja, Kevin Álvarez buscó de manera desesperada el gol sin conseguirlo aunque el equipo consiguió lo tres puntos que lo catapultaron al segundo lugar de la tabla de posiciones y muy cerca de obtener el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025.

Ante ello, Miguel Vázquez, defendió a su compañero este jueves en conferencia de prensa de cara al partido contra Mazatlán de la Jornada 15 de Liga MX y también comentó que hará lo que sea por permanecer en el equipo de sus amores después de tener su segundo partido del semestre.

“Nosotros lo que tratamos en cancha, en vestidor, lo que sea, tratamos de decirle que no se desconcentre, sabemos de sus cualidades. Por algo está en América. La afición es exigente en eso y sabemos que Kevin es muy capaz de dar grandes partidos, dar un gran espectáculo y reconciliarse con la afición.

“Híjole, este es el club de mis amores y lo último que quisiera es salir de aquí; entonces, si no me corren o no me voy de aquí, siempre buscaré quedarme aquí y consolidarme”, indicó Miguel Vázquez, quien suma 106 minutos en el torneo y es uno de los elementos que aportan a la tabla de menores.

AMÉRICA DE CARA AL PARTIDO ANTE MAZATLÁN BUSCA REDUCIR CUOTA DE LESIONADOS

Miguel Vázquez también habló de un factor que ha golpeado demasiado a las Águilas este semestre futbolístico, pues las lesiones han sido una constante e incluso André Jardine respaldó a su preparador físico en la pasada conferencia de prensa.

“América siempre va a buscar lo mejor y lo mejor es estar en primer lugar, sabemos que cerrar en nuestra casa en cualquier instancia hasta llegar a la Final es lo mejor para nosotros.