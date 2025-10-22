Luego de la apretada victoria del América ante Puebla en la Fecha Doble, Jornada 14, de la Liga MX Apertura 2025, juego para el cual las Águilas contaron con varias ausencias por lesión y que pese a ello logró sacar los tres puntos con gol en tiempo de compensación.

Henry Martín, Dagoberto Espinoza, Jonathan dos Santos, Isaías Violante, José Zuñiga, Alejandro Zendejas y Víctor Dávila son algunos de los jugadores que han padecido de manera reciente lesiones que han aquejado al grupo americanista.

Ante ello, en los últimos días se puso en duda el trabajo del preparador físico de las Águilas y que llegó para el Clausura 2025 a la Liga MX con el tricampeón del futbol mexicano y quien ahora es respaldado por el estratega brasileño.

“ Marcos de Seixas es un profesional que lo conocí en la selección, estaba en la selección principal, mucho tiempo en Fluminense, campeón de la Libertadores con Fluminense, tiene un currículum incontestable, un profesional que dentro de Brasil es una inminencia y tenemos la felicidad de tener un profesional de este nivel.

“Nos molesta a todos, principalmente a él porque las lesiones da sensación de tener una conexión con la parte física, pero analizando una a una muchas tienen que ver con una fatalidad como la de Dagoberto, Zuñiga, Zendejas, Henry, que pasan algunas por sobrecarga y ahí que no controlamos es la Fecha FIFA siempre sobrecarga a los jugadores que van y América es el que más sufre con este tema”, indicó André Jardine.

Asimismo, habló del gol en tiempo de compensación de Ramón Juárez y a los pocos minutos de haber entrado de cambio para vencer al Puebla y con ello recuperar el subliderato de la Liga MX Apertura 2025.

“Hablando de esta energía y emocional del equipo, es un torneo con una historia larga, que oscila porque a veces están confiado jugando muy bien, otras no tanto como la derrota del Clásico, que toca a todas. Son derrotas que te duelen mucho más que tres puntos.

“Quieres jugar siempre lo mejor posible, pero cuando no encuentras un funcionamiento que te dé una sensación de alegría te agarras con todo a lo anímico, de o desistir nunca y creer hasta el final.

