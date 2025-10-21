América vs. Puebla abrió la Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2025, Fecha Doble, en una auténtica exhibición de futbol en los instantes finales del partido que permitió a las Águilas sumar de a tres con un gol de Ramón Juárez, quien apenas tenía cuatro minutos en el campo.

Si bien en el primer tiempo ambas escuadras no lograron marcar, sobre todo los de Coapa que tuvieron varias ocasiones de gol no concretadas, La Franja sorprendió con un gol al 52’ de parte de Emiliano Gómez a pase de Ricardo Marín, el hombre gol del equipo.

Sin embargo, una falta del juvenil Álvaro de la Rosa en el área permitió al uruguayo Brian Rodríguez, marcar de penal el mismo día en el que concretó renovación de contrato, por lo que el festejo para el Rayito será doble esta noche y con miras a la siguiente fecha el viernes ante Mazatlán FC.

Raúl Castillo entró de cambio por Edgar Guerra, uno de los mejores hombres del Puebla esta noche, lo hizo al 88’ y para el 90+2’ vio la roja por una falta por detrás sobre Álvaro Fidalgo, quien encendió las alertas tras quedarse tendido en la grama, pero sin nada que temer, aunque a espera de su evolución en las próximas horas.

Puebla intentó una jugada que no le salió; Hernán Cristante iba a sacar a Alejandro Organista, pero cuando se dio cuenta de la potencial roja a Castillo quiso frenar el cambio para sacarlo pero no lo hizo en tiempo y forma por lo que debió acabar el juego con un jugador menos.

Además, el técnico de La Franja también se fue expulsado con controvertida salidas al burlarse de la afición que lo abucheó, pues les hizo cuernitos en alusión a su pasado con Toluca, quien como jugador fue dominador sobre las Águilas.