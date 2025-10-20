Álvaro Fidalgo 'explota' contra Kevin Álvarez en el Clásico Joven
A través de redes sociales se divulgó un video donde el español le mete un tremendo regaño al lateral.
Kevin Álvarez fue uno de los futbolistas más criticados en la derrota de América ante Cruz Azul por su actuación en el Clásico Joven tras errores que le costaron a los Azulcremas, pero no solo fueron aficionados que expresaron su molestia sino también uno de sus compañeros.
Y es que, en la segunda parte del partido en Ciudad Universitaria, Álvaro Fidalgo ‘explotó’ y regañó efusivamente al lateral de las Águilas l uego de que perdiera el balón de forma inexplicable.
A través de redes sociales se difundió un video donde se aprecia el momento en que el español agita de forma enérgica los brazos y lanzó un gran grito a Kevin Álvarez que sacó el balón del campo al tratar de burlar a Rodolfo Rotondi.
Dicho video provocó comentarios de l a afición americanista que señalaron que Fidalgo los representó tras las últimas actuaciones que ha tenido el lateral mexicano.
Kevin Álvarez volvió a la titularidad con el América en los últimos partidos luego de la lesión que sufrió Dagoberto Espinoza, jugador que le había arrebatado la titularidad a principios del Apertura 2025 de la Liga MX.