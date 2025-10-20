Kevin Álvarez fue uno de los futbolistas más criticados en la derrota de América ante Cruz Azul por su actuación en el Clásico Joven tras errores que le costaron a los Azulcremas, pero no solo fueron aficionados que expresaron su molestia sino también uno de sus compañeros.

Y es que, en la segunda parte del partido en Ciudad Universitaria, Álvaro Fidalgo ‘explotó’ y regañó efusivamente al lateral de las Águilas l uego de que perdiera el balón de forma inexplicable.

A través de redes sociales se difundió un video donde se aprecia el momento en que el español agita de forma enérgica los brazos y lanzó un gran grito a Kevin Álvarez que sacó el balón del campo al tratar de burlar a Rodolfo Rotondi.

Dicho video provocó comentarios de l a afición americanista que señalaron que Fidalgo los representó tras las últimas actuaciones que ha tenido el lateral mexicano.

Kevin Álvarez volvió a la titularidad con el América en los últimos partidos luego de la lesión que sufrió Dagoberto Espinoza, jugador que le había arrebatado la titularidad a principios del Apertura 2025 de la Liga MX.