Liga MX América apoya a Malagón y homenajea a Kevin Álvarez y Zendejas Previo al América vs. Mazatlán, los jugadores azulcremas se solidarizaron con Malagón tras su grave lesión.

Video Homenajes a Malagón, Kevin Álvarez y Zendejas previo al América vs. Mazatlán

Los jugadores del América mandaron un mensaje de apoyo a Luis Malagón previo a disputar el partido ante Mazatlán en el cierre de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

Los futbolistas azulcremas saltaron a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para calentar con una playera blanca que tenía el dorsal y nombre de Malagón en la espalda, mientras que en la parte de enfrente decía “estamos contigo”.

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El gesto de sus compañeros llega unos días después de que Malagón se operó tras sufrir una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo que lo hará perderse el Mundial 2026 al ser estar fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

América homenajea a Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas

Por otra parte, el Club América reconoció a Kevin Álvarez por haber cumplido 100 partidos con el equipo al obsequiarle una playera conmemorativa con el dorsal 100.

Además, las Águilas también le entregaron un reconocimiento a Alejandro Zendejas tras llegar a 50 goles con el tanto que le hizo a FC Juárez el pasado 4 de marzo.

América llega al partido de la Jornada 11 en la novena posición del Clausura 2026 con 14 puntos. Si las Águilas vencen a Mazatlán se meterán a zona de Liguilla.

El encuentro llega antes de que el equipo de André Jardine reciba a Philadelphia Union en la vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup el próximo miércoles 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.