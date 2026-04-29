Liga MX Los polémicos festejos de americanistas ante Pumas Los futbolistas azulcremas que han desatado la polémica con sus festejos.

Video Pumas vs América. Liga MX. Los jugadores del América que han hecho el Goya

Los enfrentamientos entre América y Pumas son una autentica guerra donde los jugadores dan todo por los colores donde también se aprovechan para burlarse del otro equipo y su historia, como es el caso de algunos jugadores azulcremas que han festejado con el Goya cuando anotan gol.

German Villa, Ángel Reyna, Mateus Uribe y Henry Martín son algunos jugadores de las Águilas que e han puesto sabor a esta rivalidad con sus picantes celebraciones.

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Villa lo hizo en el Clausura 2007 cuando se lució con un golazo para poner el 1-1 entre América y Pumas y lo festejó moviendo los brazos emulando el clásico ‘Goya, cachún, cachún, ra, ra’ en la cancha del estadio Universitario.

En el 2011 fue Ángel Reyna que repitió el gesto de Germán Villa tras su gol que le dio el triunfo a las Águilas en la casa de los Pumas.

Dicho festejo provocó que algunos futbolistas auriazules lo catalogaran de una faltade respeto hacia Pumas.

En e l Clausura 2018, América visitó a Pumas en los Cuartos de Final y Mateus Uribe emuló el ‘Goya’ en la goleada de las Águilas en Ciudad Universitaria.

Y recientemente fue Henry Martín que emuló el polémico festejo durante el empate entre Águilas y felinos en el 2023 en la cancha del estadio Azteca lo que provocó que nuevamente el enojo de algunos seguidores de Pumas.