Así jugaría Chivas la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX sin los seleccionados
Gabriel Milito tiene opciones para cubrir las ausencias de los jugadores que irán al Mundial 2026.
La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre dio a conocer la lista de los jugadores de la Liga MX que estarán en el proceso de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En la convocatoria se confirmaron los nombres de cinco jugadores de las Chivas que no podrán disputar los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX frente a los Tigres.
El Vasco llamó a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González dejarán la concentración de Chivas para unirse al Tri el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.
¿Cómo jugará Chivas sin los cinco seleccionados?
El técnico Grabriel Milito ya conocía las intenciones de Javier Aguirre y el Tri, por lo mismo empezó a practicar en las últimas fechas del Clausura 2026 rotando jugadores, por ejemplo, en la portería, Oscar Whalley, supliendo al ‘Tala’ Rangel, quien logró colgar dos ceros en su arco.
Entonces, el estratega argentino sí podrá suplir las bajas de los jugadores que irán al Mundial 2026 con el Tri, podría alinear así:
Oscar Whalley en el arco, Richard Ledezma, Diego Campillo, Miguel Tapias y Bryan Gutiérrez en la defensa, los medios serían Omar Govea, Daniel Aguirre, Fernando González, en la delantera podrían ser Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Ricardo Marín/Ángel Sepúlveda.