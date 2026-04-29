Liga MX Así jugaría Chivas la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX sin los seleccionados Gabriel Milito tiene opciones para cubrir las ausencias de los jugadores que irán al Mundial 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Así jugaría Chivas la Liguilla sin los seleccionados

En la convocatoria se confirmaron los nombres de cinco jugadores de las Chivas que no podrán disputar los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX frente a los Tigres.

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El Vasco llamó a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González dejarán la concentración de Chivas para unirse al Tri el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

¿Cómo jugará Chivas sin los cinco seleccionados?

El técnico Grabriel Milito ya conocía las intenciones de Javier Aguirre y el Tri, por lo mismo empezó a practicar en las últimas fechas del Clausura 2026 rotando jugadores, por ejemplo, en la portería, Oscar Whalley, supliendo al ‘Tala’ Rangel, quien logró colgar dos ceros en su arco.

Entonces, el estratega argentino sí podrá suplir las bajas de los jugadores que irán al Mundial 2026 con el Tri, podría alinear así: