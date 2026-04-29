Liga MX Mazatlán publica su último mensaje y conmueve con su despedida El conjunto porteño escribe unas palabras conmovedoras antes de decir adiós del máximo circuito del futbol mexicano.

Video Resumen | Mazatlán se despide de su afición con victoria sobre Toluca

El Mazatlán se despidió de la Liga MX y, una vez que jugó su último partido en el máximo circuito del futbol mexicano, los sinaloenses publicaron un conmovedor mensaje en sus redes sociales a manera de despedida.

Las cuentas oficiales de Mazatlán dijeron adiós en lo que fue una aventura de cinco años en la Liga MX y que concluyó en el Torneo Clausura 2026.

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"Nosotros fuimos Mazatlán FC. Luchamos con Orgullo, Alegría y Valentía hasta el final. Fue una gran experiencia, los llevamos en el corazón", se leyó en la cuenta oficial de los 'Cañoneros' en X (Twitter).

La franquicia del Mazatlán y la licencia para jugar en la Liga MX fueron vendidas para que el Atlante regresara al máximo circuito del futbol mexicano.