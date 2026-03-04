    Liga MX

    América vs. Juárez EN VIVO por la Liga MX: ¡Gol de América! ¡Gol de Zendejas!

    Sigue todas las incidencias de este partido desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Zapatazo de Denzell García revienta el travesaño y de milagro se salva el América!

    El partido América vs. Juárez forma parte de la Jornada 9, nueva fecha doble dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    La escuadra azulcrema llega a este encuentro con varias dudas, aunque con la esperanza de ver a Alejandro Zendejas de nuevo en acción.

    Quien no estará para este compromiso es el delantero Henry Martín, quien vuelve a resguardarse por precaución.

    Acciones del partido América vs. Juárez de la Liga MX

    ¡Inicia el partido América vs. Juárez!


    00' El conjunto azulcrema mueve la pelota.

    ¡Gol de Juárez! ¡Gol de Jairo!


    06' Tras revisión del VAR por posible fuera de juego, Jairo Torres abre el marcador en Ciudad de los Deportes.

    ¡Victor Dávila se va lesionado!


    38' Fuerte lesión en la rodilla derecha por parte del chileno.

    Termina el primer tiempo


    Tras compensación de 7 minutos, hay descanso en Ciudad de los Deportes.

    Inicia el segundo tiempo


    46' El conjunto de Juárez mueve la pelota.

    ¡Gol de América! ¡Gol de Zendejas!


    69' Golazo de Alejandro Zendejas, recién ingresado en el segundo tiempo, y el encuentro se iguala.

    Liga MX

