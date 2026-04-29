Liga MX ¿Chicharito al Atlante? Esto se sabe del posible fichaje del jugador El delantero mexicano de 37 años de edad, ha dejado ver en redes sociales que no se ha retirado del futbol profesional.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Atlante habla sobre el posible fichaje de Javier Chicharito Hernández para el Apertura 2026

En las últimas horas se ha soltado con fuerza el rumor sobre una posible contratación de Javier Hernández al nuevo proyecto del Atlante, y más porque el mismo Chicharito no ha descartado la posibilidad de regresar al futbol, pero ¿será cierto?

Emilio Escalante Jr., vicepresidente de los Potros de Hierro, indicó que el proyecto del club va encaminado a darle impulso al talento nacional joven, el cual puede ser la próxima estrella del futbol mexicano, aunque también es cierto que se debe apuntalar con jugadores veteranos.

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¿Qué dijo Emilio Escalante Jr., sobre la llegada de "Chicharito" al Atlante?

El directivo atlantista no descartó la llegada de Chicharito, pero su posible incorporación dependerá de lo que decida Miguel Herrera y su cuerpo técnico.

“Por ahora yo podría decir que es un rumor, no lo descartamos, pero eso ya sería del área deportiva, del área de Miguel. Creo que ellos son expertos en la materia, podrán ver distintos jugadores, pero como lo mencioné antes, es importante voltear a ver lo que venimos haciendo, apoyar mucho al talento juvenil”, destacó Escalante Jr.

"Piojo" Herrera conoce bien a "Chicharito"

Hay que recordar que el “Piojo” ya dirigió a Javier durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y en los meses previos al evento.

Si bien “Chicharito”, que cuenta con 37 años de edad, lleva varios meses sin jugar e incluso trabajará como analista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ex Chiva ha dejado ver en redes sociales su intención de continuar su carrera como jugador.