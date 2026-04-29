Liga MX Los números de Pumas vs. América para la Liguilla de la Liga MX El cuadro universitario llega al Clásico Capitalino como líder ante un América que ha dejado muchas dudas en el torneo.

Video Pumas vs. América y las cifras que los respaldan

Después de 17 jornadas llega la parte más explosiva e interesante del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la Liguilla, donde se enfrentarán los mejores ocho de la competencia y muchas veces las posiciones no importan, sino las jerarquías de los equipos.

Dentro de las cuatro llaves que se confirmaron para la etapa de Cuartos de Final, el cruce entre Pumas vs. América es sin duda el más atractivo debido a la rivalidad que existe entre estos dos conjuntos y la forma en que llegaron cada uno de ellos.

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Algo que prenderá más el Clásico Capitalino en esta etapa de Cuartos de Final será el antecedente más reciente, donde los del Pedregal se impusieron en casa a los de Coapa por la mínima diferencia, con gol de penal, en partido que terminó en medio de la polémica.

ASÍ LLEGÓ PUMAS A LA LIGUILLA

En este Clausura 2026 los Pumas firmaron uno de los mejores torneos cortos de su historia, al alcanzar 36 unidades y romper su récord de puntos conseguidos, en 17 jornadas, que era de 35 y establecido por Guillermo Vázquez en dos ocasiones los Clausura 2011 y Apertura 2015.

Los auriazules, de la mano del polémico Efraín Juárez, poco a poco se convirtió en un equipo sólido e impenetrable defensivamente, así como contundente al frente, para culminar con solamente una derrota, 36 unidades y líderes de la competencia.

La temporada de ensueño de los Universitarios, en su fase regular, dejó un saldo de 10 victorias, seis empates y un descalabro, donde además se consolidaron como la mejor ofensiva con 34 goles a favor y la segunda mejor defensa, con solamente 17 goles en contra.

ASÍ LLEGÓ AMÉRICA A LA LIGUILLA

El América llegó a la Fiesta Grande del futbol mexicano en medio de un mar de dudas e irregularidades y firmando el peor torneo de las Águilas, desde que André Jardine es el director técnico del equipo, al solamente sumar 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y seis descalabros.

El cuadro azulcrema fue inconsistente de principio a fin en el Clausura 2026, ya que iniciaron con tres derrotas consecutivas y, en el desenlace del torneo, cuando parecía que levantaban el vuelo, sufrieron un doloroso descalabro ante Atlas que los mandó al octavo sitio.