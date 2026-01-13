    Liga MX

    Alexis Vega será baja en Toluca y Selección Mexicana por artroscopia de rodilla

    Este equipo de la Liga MX informó que su jugador estará fuera de actividada de un mes a mes y medio.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Navidad a lo Alexis Vega! El increíble detalle en el desfile del campeón Toluca

    Alexis Vega se perderá casi la mitad del calendario del Clausura 2026 de la Liga MX con Toluca debido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico en su rodilla.

    Esto se le realizará en las próximas horas, y de acuerdo a información dada a conocer por los Diablos Rojos en comunicado de prensa, Alexis será baja de cuatro a seis semanas.

    "El Deportivo Toluca FC informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación", se lee en el comunicado oficial del club.

    SELECCIÓN MEXICANA PERDERÁ A ALEXIS VEGA PARA AMISTOSOS


    De cara a los partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026 ante Panamá y Bolivia, el 22 y 25 de enero respectivamente, Javier Aguirre no podrá contar con el delantero de Toluca.

    Alexis Vega causará baja para estos dos compromisos y quizá, de acuerdo a su tiempo de recuperación, hasta el amistoso de México ante Islandia en Querétaro a finales del mes de febrero.

    Cabe recordar que Vega estuvo lesionado en la recta final del pasado Apertura 2025 y no jugó casi en la Liguilla. La única aparición de Alexis fue en la Final de Vuelta para anotar el penal del Bicampeonato para los Diablos Rojos.

    Video Fan se tatúa a Alexis Vega bebiendo cerveza y así reacciona el jugador
