    Liga MX

    Calendario de la Liga MX Clausura 2026: Revelan fechas importantes

    La Liga MX anunció las fechas más importantes del siguiente torneo que arranca el 9 de enero.

    Video Las sorpresas en el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX

    Este lunes la Liga MX dio a conocer más detalles del calendario del Clausura 2026 que dará inicio con la Jornada 1 el próximo viernes 9 de enero.

    Además, como es costumbre, se revelaron los partidos más relevantes del semestre, así como los Clásicos, donde destaca el bicampeón Toluca con un arranque trepidante de torneo.

    Los Diablos Rojos debutarán de visitante en la Jornada 1 ante Rayados de Monterrey y tendrán la reedición de la Final contra Tigres el sábado 17 de enero por la Jornada 3 en el Estadio Universitario.

    El Clásico Nacional de Chivas vs. América en el Estadio Akron tendrá una fecha especial, el 14 de febrero como parte de la Jornada 6. El Clausura 2026 contará con tres fechas dobles: la Jornada 2, la Jornada 9 y la Jornada 16.

    FECHAS IMPORTANTES DEL CALENDARIO DE PARTIDO DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    El torneo arrancará el 9 de enero y finalizará el 26 de abril. La Liguilla comenzará a partir del 2 de mayo, para jugar se la Final 24 de mayo.

    • INICIO TORNEO CLAUSURA 2026: 9 de ENERO
    • FINAL TORNEO CLAUSURA 2026: 24 de MAYO
    • INICIO DE LIGUILLA: 2 de MAYO
    • CUARTOS DE FINAL: 2 A 10 de MAYO
    • SEMIFINALES: 13 a 17 de MAYO
    • FINAL: 21 a 24 de MAYO

    JORNADA 1


    PARTIDO INAUGURAL: Tijuana vs. América, viernes 9 de enero a las 9:00 pm CT de México/10:00 pm ET de Estados Unidos.

    JORNADA 3


    REEDICIÓN DE LA FINAL APERTURA 2025: Tigres vs. Toluca, sábado 17 de enero a las 7:00 pm CT de México/8:00 pm ET de Estados Unidos.

    JORNADA 6


    CLÁSICO NACIONAL: Chivas vs. América, sábado 14 de febrero a las 9:00 pm CT de México/10:00 pm ET de Estados Unidos.

    JORNADA 10


    CLÁSICO TAPATÍO: Atlas vs. Chivas, sábado 7 de marzo a las 7:00 pm CT de México/8:00 pm ET de Estados Unidos.

    JORNADA 10:


    CLÁSICO REGIO: Tigres vs. Monterrey, sábado 7 de marzo a las 9:00 pm CT de México/10:00 pm ET de Estados Unidos.

    JORNADA 12


    CLÁSICO CAPITALINO: Pumas vs. América, sábado 21 de marzo a las 9:00 pm CT de México/11:00 pm ET de Estados Unidos.

    JORNADA 14


    CLÁSICO JOVEN: América vs. Cruz Azul, sábado 11 de abril a las 9:00 pm CT de México/11:00 pm ET de Estados Unidos.

