    A unos días de su salida de Pumas, Aaron Ramsey se despidió de su mascota con un desgarrador mensaje donde compartió los grandes momentos que pasó con Halo a lo largo de varios años.

    A través de su cuenta de Instagram, el futbolista galés y su esposa compartieron un video de su perrita en forma de despedida luego de que desapareciera hace unas semanas en Guanajuato, México.

    A lo largo del video se muestra fotos de Halo y un mensaje describiendo a su querida mascota.

    “Era una pequeña perrita traviesa. La mejor hermana mayor, una gran parte de nuestra familia… Atesoraremos los recuerdos para siempre. Nuestra chica, nuestra princesa. No dejaremos que este final arruine toda la historia. Siempre seremos un equipo. Hasta luego, chica. Hasta que nos volvamos a ver”, fue el mensaje que se pudo leer en el video.

    De igual forma el video fue acompañado de otro mensaje donde agradecen el apoyo que recibieron en donde aceptan que “probablemente ha fallecido” Halo.

    “Ustedes no conocían mucho a Halo, así que déjenme contarles un poco sobre ella. Seguiremos buscando, pero tenemos que aceptar que probablemente ha fallecido. Gracias por todo su apoyo”, escribió la familia Ramsey.

    Fue a finales del mes de octubre cuando Aaron Ramsey dieron a conocer que su perrita había desaparecido y que necesitaban la ayuda para encontrarla, incluso ofrecieron dinero para localizar a Halo, pero lamentablemente no tuvieron buenas noticias.

    Ramsey llegó a México como el refuerzo bomba de los Pumas para este Apertura 2025, sin embargo, solo pudo disputa r 235 minutos donde consiguió una anotación.

    Video ¿Gracias a Chicharito? Milito destaca aporte de CH14 en goles de la Hormiga

