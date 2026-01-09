Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo manda fuerte mensaje por ‘culpa’ de Julián Quiñones El crack portugués no se quedó callado tras la segunda derrota de manera consecutiva del Al-Nassr en la Liga Árabe.



Video CR7 lanza un fuerte mensaje por ‘culpa’ de Julián Quiñones

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo empezó de mala manera el año 2026, pues luego de terminar invicto la primera parte de la temporada de la Liga de Arabia Saudita y cerrar el 2025 sin derrotas, el equipo he perdido sus dos últimos encuentros, el más reciente ante el Al-Qadisiya donde milita Julián Quiñones.

El equipo de CR7 llegaba a este partido en la segunda posición de la tabla con 31 puntos tras 12 partidos, con un balance de 10 victorias, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Jorge Jesus había perdido su condición de invicto previo a este encuentro tras caer por 2-3 contra el Al Ahli, poniendo fin a su buena racha.

PUBLICIDAD

Para colmo, el jueves sumó su segunda derrota de la temporada en liga y de forma consecutiva, en parte por un gol del colombiano naturalizado mexicano, quien abrió el marcador sobre el minuto 51 que encaminó a la victoria de su escuadra y que significó su noveno gol en la Liga Saudí.

Cristiano Ronaldo envía un mensaje contundente en medio de la crisis del Al Nassr

Seguramente muchos aficionados del Al Nassr y de Cristiano Ronaldo están empezando a preocuparse por la situación del equipo, ya que llevan tres partidos sin poder ganar.

Sin embargo, Cr7, de 40 años, envió un mensaje fuerte y de esperanza a sus seguidoes. " Esta lucha no ha terminado. ¡Seguimos trabajando y nos levantaremos juntos!", escribió el portugués en su cuenta oficial de Instagram.