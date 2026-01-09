    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo manda fuerte mensaje por ‘culpa’ de Julián Quiñones

    El crack portugués no se quedó callado tras la segunda derrota de manera consecutiva del Al-Nassr en la Liga Árabe.

    Por:Jaime Bernal
    Video CR7 lanza un fuerte mensaje por ‘culpa’ de Julián Quiñones

    El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo empezó de mala manera el año 2026, pues luego de terminar invicto la primera parte de la temporada de la Liga de Arabia Saudita y cerrar el 2025 sin derrotas, el equipo he perdido sus dos últimos encuentros, el más reciente ante el Al-Qadisiya donde milita Julián Quiñones.

    El equipo de CR7 llegaba a este partido en la segunda posición de la tabla con 31 puntos tras 12 partidos, con un balance de 10 victorias, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Jorge Jesus había perdido su condición de invicto previo a este encuentro tras caer por 2-3 contra el Al Ahli, poniendo fin a su buena racha.

    Para colmo, el jueves sumó su segunda derrota de la temporada en liga y de forma consecutiva, en parte por un gol del colombiano naturalizado mexicano, quien abrió el marcador sobre el minuto 51 que encaminó a la victoria de su escuadra y que significó su noveno gol en la Liga Saudí.

    Cristiano Ronaldo envía un mensaje contundente en medio de la crisis del Al Nassr

    Seguramente muchos aficionados del Al Nassr y de Cristiano Ronaldo están empezando a preocuparse por la situación del equipo, ya que llevan tres partidos sin poder ganar.

    Sin embargo, Cr7, de 40 años, envió un mensaje fuerte y de esperanza a sus seguidoes. " Esta lucha no ha terminado. ¡Seguimos trabajando y nos levantaremos juntos!", escribió el portugués en su cuenta oficial de Instagram.

    El próximo partido del Al Nassr es un gran desafío, ya que se enfrentará al Al Hilal, actual líder del torneo, en el Kingdom Arena el próximo lunes 12 de enero.

