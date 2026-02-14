    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo anota gol en su regreso con Al-Nassr tras protesta

    El delantero portugués llegó a 962 goles en su carrera y empató a Julián Quiñones en la tabla de goleo.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Feliz cumpleaños, Bicho! El mundo del futbol celebra 41 años de Cristiano Ronaldo


    Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con 41 años en su regreso con Al-Nassr para abrir el marcador en el triunfo por 0-2 ante Al-Fateh en la Jornada 22 de la Liga de Arabia Saudita.

    CR7 volvió a jugar por Al-Nassr después de ausentarse en los últimos dos partidos en forma de protesta por no estar de acuerdo con la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF), organismo que administra a varios clubes de la liga.

    El portugués estaría inconforme con el trato y el presupuesto para fichajes que recibe Al-Nassr en comparación con otros equipos bajo el mismo control, especialmente Al-Hilal, actual líder del torneo, quien logró contratar a Karim Benzema en el mercado invernal.

    Cristiano Ronaldo, que el pasado 5 de febrero cumplió 41 años, fue titular y anotó el 0-1 ante Al-Fateh al minuto 18 después de conectar una diagonal de Sadio Mané por la banda izquierda.

    Es el gol número 962 en la carrera de Cristiano Ronaldo, por lo que terminó el partido quedándose a 38 goles de la histórica marca de los 1,000.

    Cristiano empató al mexicano Julián Quiñones con 18 goles en el segundo lugar de la tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita, a dos tantos del líder, el británico Ivan Toney.

    De cara a la Copa Mundial de la FIFA 26, el Bicho suma 19 goles en 23 partidos de la actual temporada.

    Portugal forma parte del Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje que disputarán RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

