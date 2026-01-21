Cristiano Ronaldo Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular Cristiano Ronaldo hizo el gol 960 en su carrera futbolística en el partido Damac FC vs. Al-Nassr de la Jornada 17 en la Liga Saudí.

Video ¡Sube a la cuenta! Cristiano Ronaldo hace el gol 960

Damac vs. Al-Nassr de la Jornada 17 de la Liga Saudí fue un duelo de contrastes debido a que el local marcha en la zona baja de la clasificación en comparación al cuadro donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, que ocupa las primeras posiciones.

Damac FC ocupa la plaza 15 de la clasificación con 11 puntos y apenas una victoria hasta el momento, por lo que frenara CR7 será una tarea colosal este miércoles en busca de su segunda victoria. Pese a ello, apenas libra la zona de descenso.

Al-Nassr, por su parte, pasó de ser tercero a segundo en la clasificación con 37 puntos, cuatro menos que el líder Al-Hilal, ante el cual perdió apenas hace dos partidos con todo y que Cristiano Ronaldo hizo un gol.

Los goles del encuentro fueron de A. Ghgareeb al minuto 5 y de Cristiano Ronaldo al 50'. Por los e caso anotó J. Harkaas al 68'.

CRISTIANO RONALDO SIGUE A LA CAZA DEL GOL MIL AHORA CON LA PLAYERA DEL AL-NASSR

El seleccionado por Portugal, que se espera juegue con su país en el amistoso antela Selección Mexicana en marzo próximo en la reinauguración del Estadio Banorte o Estadio Azteca, sigue en la pelea por alcanzar la histórica cifra de los mil goles en su carrera.

En el partido pasado contra Al-Shabab, Al-Nassr ganó 3-2 pero se fue el blanco en su cuota personal; sin embargo Cristiano Ronaldo hizo gol ante Al-Hilal el pasado 12 de enero, pero su club perdió como visitante.

Cristiano Ronaldo incluso, sin contar los goles de penal, se mantiene al margen del éxito goleador del mexicano Julián Quiñones, quien busca hacerse de un lugar en el Tricolor que dirige Javier Aguirre hacia el Mundial 2026 del próximo verano.

DAMAC FC VS. AL-NASSR, EN VIVO, LIGA SAUDÍ

¡Se acaba el partido!

Cristiano Ronaldo hizo su gol 960 en la victoria por 1-2 de Al-Nassr contra Damac FC.

¡Gol del Damac FC!

Sobre el 68', Jamal Harkass acercó a su equipo ante Al-Nassr.

¡Gol de Cristiano Ronaldo, el 960!

El astro portugués mandó una vaselina por derecha a pase de Joao Félix al 50'.

Al-Nassr se va al descanso con ventaja

Ghareeb tiene al frente al conjunto de Cristiano Ronaldo con una ventaja mínima ante uno de los coleros de la Liga Saudí.

Joao Felix volvió a tener oportunidad de gol

El portugues lanzó su disparo porarriba de la portería.

Minuto 34 y Joao Félix desborda futbol

El portugués dribló y sacó disparo dentro del área, pero bien contenido bajo los tres postes.

Damac FC está muy cerca del segundo

Riyadh Mohammed tuvo un mano a mano con el portero, marcó, pero fue anulado por posición adelantada.

¡Perdonan penal al Damac FC!

Al-Nassr centro por derecha y una mano en el área chica de rebote no fue señalada en lo que pudo ser la oportunidad de 0-2.

Se fue la primera media hora de juego y prevalece la ventaja del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo tuvo una oportunidad de gol con un remate de palomita que el portero rival contuvo a dos manos.

¡Gol de Al-Nassr! El equipo de Cristiano Ronaldo ya gana.

Abdulrahman Ghareeb abrió la cuenta en el partido ante Damac FC apenas a los cinco minutos de juego con un remate dentro del área para el 0-1.