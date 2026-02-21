Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo anotó su gol 500 después de los 30 años: Así llegó a la marca El astro portugués sigue rompiendo récords con 41 años y está muy cerca de llegar a los mil goles.

Video Las víctimas de Cristiano Ronaldo para llegar a 500 goles después de los 30's



No solo es el máximo goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo acaba de convertirse en el primer jugador en anotar 500 goles después de los 30 años.

Con su doblete de este día, para que el Al-Nassr goleara 4-0 a Al-Hazm, Cristiano Ronaldo llegó a 964 goles en su carrera: 463 los hizo antes de los 30 años y 501 después de los 30.

El Bicho llegó al tercer piso cuando era jugador del Real Madrid, su primer gol después de los 30’s fue en la Champions League ante el Schalke 04 en febrero del 2015.

El astro portugués llegó a los 100 goles en noviembre del 2016 y lo hizo de gran manera: anotando un hat-trick en el derbi ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Con la playera de Juventus, Cristiano Ronaldo marcó su gol número 200 después de los 30 años al anotarle al Genoa en octubre del 2018, mientras que el gol 300 fue ante la Roma en febrero del 2021. Ambos partidos fueron de la Serie A italiana.

Ya jugando en el Al-Nassr, CR7 alcanzó los 400 goles en noviembre del 2023 en un partido de la Liga de Arabia Saudita contra Al-Khaleej.

Con 41 años cumplidos el pasado 5 de febrero, Cristiano Ronaldo no parará, pues su objetivo a corto plazo es llegar a la barrera de los mil goles, algo que nadie ha logrado.

Así fueron los 500 goles de Cristiano Ronaldo después de los 30 años

Gol 1: Schalke 0-2 Real Madrid 18/02/15

Gol 100: Atlético de Madrid 0-3 Real Madrid 19/11/16

Gol 200: Juventus 1-1 Genoa 20/10/18

Gol 300: Juventus 2-1 Roma 06/02/21

Gol 400: Al-Nassr 2-0 Al-Khaleej 04/11/23

Gol 500: Al-Nassr 4-0 Al-Hazm 21/02/26