Cristiano Ronaldo Captan a Cristiano Ronaldo caminando de forma extraña de cara al Mundial 2026 El portugués fue captado previo al partido de Al-Nassr mientras bajaba del autobús.



Video Revelan video de CR7 que enciende las alarmas rumbo al Mundial

A meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos de Cristiano Ronaldo han prendido las alarmas tras darse a conocer un video del portugués previo a su compromiso de este viernes con Al-Nassr en la liga saudí.

En redes sociales circula el video de la llegada de CR7 al estadio del equipo rival, pero se aprecia claramente que el goleador portugués camina de una forma extraña, como si intentara lo menos posible apoyar la pierna izquierda.

De inmediato, los fanáticos no tardaron en señalar que Cristiano Ronaldo podría tener una lesión menor o incluso que se haya resentido de aquella infame lesión de su tobillo derecho que le costó una visita al quirófano en el lejano 2008 cuando aún jugaba para el Manchester United.

La lesión de entonces se trató de un edema óseo y problemas en el cartílago que le causaban molestias persistentes la cual atendió tras disputar la Eurocopa de 2008, poco antes de su fichaje con el Real Madrid.

A finales de 2009, el tobillo volvió a darle problemas tras un golpe, obligándolo a nuevas revisiones con el mismo médico en Ámsterdam.

Pese a lo alarmante del video, Cristiano Ronaldo logró anotar en la victoria de Al-Nassr ante Al-Kholood Club por marcador de 1-3, siendo el segundo tanto el del portugués, que llegó a 961 en su carrera.