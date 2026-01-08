    Mundial 2026

    Gol de Julián Quiñones y de Cristiano Ronaldo en duelo directo

    El delantero mexicano pelea por estar en el Mundial 2026 con el Tri de Aguirre y anotó en juego ante CR7, que también hizo gol, en la Liga Saudí.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Show total: Quiñones hace golazo frente a CR7 y el portugués responde con clase

    Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo se enfrentaron entre sí dentro de la Jornada 14 de la Liga Saudí en el que ambos se hicieron presentes con gol, pero el triunfo fue para el cuadro donde milita el mexicano, Al-Qadsiah, por 1-2 sobre Al-Nassr.

    Después e un empate 0-0 en el primer tiempo con poco que destacar, fue el delantero mexicano Julián Quiñones quien abrió el marcador al minuto 51 en un contragolpe en el que el portero Nawaf Al-Aqidi salió mal y estrelló la pelota en el rival para que solo condujera la pelota a las redes.

    La ventaja para Al-Qadsiah aumentó al 66’ luego de un disparo del uruguayo Nahitan Nández. La desventaja para el local se acortó cuando se marcó penal a favor del Al-Nassr y Cristiano Ronaldo cobró de manera magistral al 81’ para su gol 958 en su carrera futbolística.

    En busca del gol mil, Cristiano Ronaldo debió digerir esa vez la derrota y que deja escapar a Al-Hilal como líder, con 35 puntos, cuatro más que el conjunto donde milita el astro portugués tras 13 partidos disputados y que será el siguiente rival para el próximo 12 de enero.

    Julián Quiñones, por su parte, suma 13 goles esta temporada, nueve en la Liga Saudí y cuatro más en la Copa del Rey Saudí, de donde ya fue eliminado. Al-Qadsiah, con el triunfo, saltó al puesto cuatro en la clasificación tras 13 3ncuentros; su siguiente juego es el 14 de enero ante Al-Fayha.

    Julián Quiñones pelea por un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y responde con goles para ser considerado por Javier Aguirre; para finales de marzo puede reencontrarse con Cristiano Ronaldo en el amistoso México vs. Portugal en el Estadio Azteca.

