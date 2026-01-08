Mundial 2026 Gol de Julián Quiñones y de Cristiano Ronaldo en duelo directo El delantero mexicano pelea por estar en el Mundial 2026 con el Tri de Aguirre y anotó en juego ante CR7, que también hizo gol, en la Liga Saudí.

Video Show total: Quiñones hace golazo frente a CR7 y el portugués responde con clase

Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo se enfrentaron entre sí dentro de la Jornada 14 de la Liga Saudí en el que ambos se hicieron presentes con gol, pero el triunfo fue para el cuadro donde milita el mexicano, Al-Qadsiah, por 1-2 sobre Al-Nassr.

Después e un empate 0-0 en el primer tiempo con poco que destacar, fue el delantero mexicano Julián Quiñones quien abrió el marcador al minuto 51 en un contragolpe en el que el portero Nawaf Al-Aqidi salió mal y estrelló la pelota en el rival para que solo condujera la pelota a las redes.

La ventaja para Al-Qadsiah aumentó al 66’ luego de un disparo del uruguayo Nahitan Nández. La desventaja para el local se acortó cuando se marcó penal a favor del Al-Nassr y Cristiano Ronaldo cobró de manera magistral al 81’ para su gol 958 en su carrera futbolística.

En busca del gol mil, Cristiano Ronaldo debió digerir esa vez la derrota y que deja escapar a Al-Hilal como líder, con 35 puntos, cuatro más que el conjunto donde milita el astro portugués tras 13 partidos disputados y que será el siguiente rival para el próximo 12 de enero.