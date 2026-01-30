Al-Nassr Cristiano Ronaldo iguala en goles a Julián Quiñones en nuevo triunfo del Al Nassr El delantero portugués marcó el primer gol en la victoria de su equipo este viernes en su visita ante el Al-Kholood.

Cristiano Ronaldo volvió a marcar este viernes y su equipo, el Al Nassr, derrotó por 0-3 a el Al-Kholood en partido válido por la Jornada 18 de la Liga Árabe Saudita, choque dispuatado en el King Abdullah Sport City Stadium.

Luego del empate 2-2 del líder, el Al Hilal frente al Al-Qadisiya de Julián Quiñones, el conjunto del portugués necesitaba el triunfo para acercarse en la tabla de posiciones y ponerse solo a tres puntos de diferencia y así sucedió.

Tras una primera parte sin goles, CR7 apareció apenas a los dos minutos del complemento para anotar con facilidad tras una gran asistencia de su compatriota Joao Félix.

Con ese tanto, Cristiano Ronaldo llegó a 961 goles en su carrera y además igualó a Julián Quiñones en la segunda posición de la tabla goleo en la liga árabe, pues el luso y el mexicano quedan con 17 goles, a una sola anotación del británico Ivan Toney.