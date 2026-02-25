Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo estrena nuevo festejo con Al-Nassr tras llegar a 965 goles El delantero portugués marcó su gol número 21 de la temporada en la Liga de Arabia Saudita.

Video ¿Y el Siiiuuu? Cristiano estrena nuevo festejo tras llegar a 965 goles



Cristiano Ronaldo sumó un nuevo gol con Al-Nassr y estrenó nuevo festejo en la goleada de 0-5 sobre Al-Najma para mantener el liderato de la Liga de Arabia Saudita.

CR7 abrió el marcador con un penal al minuto 7 para llegar a 965 goles en su carrera y quedarse a solo 35 de la legendaria marca de los mil goles que ningún futbolista ha logrado.

El astro portugués sorprendió con su nueva celebración al cambiar el icónico “Siiiuuu” por una serie de pequeños saltos mientras levantaba el brazo derecho y doblaba su mano.

Es muy temprano para saber qué significa su nuevo festejo, si tiene alguna dedicatoria o simplemente se le ocurrió en ese momento.

Cristiano Ronaldo alcanzó los 21 goles en la misma cantidad de partidos en la liga saudí, pero se mantiene en el tercer lugar de la tabla de goleo.

El Bicho está por detrás de Julián Quiñones, que con su gol de este lunes llegó a 22 goles. Mientras que el líder de goleo es el británico Ivan Toney con 23 tantos.

Los autores de los otros goles del Al-Nassr fueron Kingsley Coman (31’), Íñigo Martínez (42’, 80') y Sadio Mané (52’), este último con asistencia de Cristiano.

Al-Nassr confirmó su liderato de la Liga de Arabia Suadita con 58 puntos, dos más que el Al-Ahli y tres más que el Al-Hilal.