    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo estrena nuevo festejo con Al-Nassr tras llegar a 965 goles

    El delantero portugués marcó su gol número 21 de la temporada en la Liga de Arabia Saudita.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Y el Siiiuuu? Cristiano estrena nuevo festejo tras llegar a 965 goles


    Cristiano Ronaldo sumó un nuevo gol con Al-Nassr y estrenó nuevo festejo en la goleada de 0-5 sobre Al-Najma para mantener el liderato de la Liga de Arabia Saudita.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga Saudí

    Julián Quiñones anota con Al-Qadisiya tras sobreponerse a grandes fallas
    1 mins

    Julián Quiñones anota con Al-Qadisiya tras sobreponerse a grandes fallas

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo anotó su gol 500 después de los 30 años: Así llegó a la marca
    1 mins

    Cristiano Ronaldo anotó su gol 500 después de los 30 años: Así llegó a la marca

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo alcanza una nueva marca de goles a sus 41 años
    1 mins

    Cristiano Ronaldo alcanza una nueva marca de goles a sus 41 años

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo anota gol en su regreso con Al-Nassr tras protesta
    1 mins

    Cristiano Ronaldo anota gol en su regreso con Al-Nassr tras protesta

    Liga Árabe
    Al-Qadsiah FC vs. Neom SC EN VIVO: Julián Quiñones se fue sin gol en partido de la Liga Saudí
    1 mins

    Al-Qadsiah FC vs. Neom SC EN VIVO: Julián Quiñones se fue sin gol en partido de la Liga Saudí

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia
    2 mins

    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia

    Liga Árabe
    Así recibe Cristiano Ronaldo a Sadio Mané como campeón de la Copa Africana
    1 mins

    Así recibe Cristiano Ronaldo a Sadio Mané como campeón de la Copa Africana

    Liga Árabe
    Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones hace doblete
    2 mins

    Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones hace doblete

    Liga Árabe
    Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular
    3 mins

    Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular

    Liga Árabe
    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro
    3 mins

    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro

    Liga Árabe

    CR7 abrió el marcador con un penal al minuto 7 para llegar a 965 goles en su carrera y quedarse a solo 35 de la legendaria marca de los mil goles que ningún futbolista ha logrado.

    El astro portugués sorprendió con su nueva celebración al cambiar el icónico “Siiiuuu” por una serie de pequeños saltos mientras levantaba el brazo derecho y doblaba su mano.

    Es muy temprano para saber qué significa su nuevo festejo, si tiene alguna dedicatoria o simplemente se le ocurrió en ese momento.

    Cristiano Ronaldo alcanzó los 21 goles en la misma cantidad de partidos en la liga saudí, pero se mantiene en el tercer lugar de la tabla de goleo.

    El Bicho está por detrás de Julián Quiñones, que con su gol de este lunes llegó a 22 goles. Mientras que el líder de goleo es el británico Ivan Toney con 23 tantos.

    Los autores de los otros goles del Al-Nassr fueron Kingsley Coman (31’), Íñigo Martínez (42’, 80') y Sadio Mané (52’), este último con asistencia de Cristiano.

    Al-Nassr confirmó su liderato de la Liga de Arabia Suadita con 58 puntos, dos más que el Al-Ahli y tres más que el Al-Hilal.

    Video Las víctimas de Cristiano Ronaldo para llegar a 500 goles después de los 30's
    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-Nassr

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX