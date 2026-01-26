    Cristiano Ronaldo

    Al Nassr vs. Al Taawon EN VIVO: goles Cristiano Ronaldo, resumen y resultado liga Arabia Saudita

    El portugués busca despegarse de Quiñones en la tabla de goleo individual.

    Por:Juan Regis
    Al Nassr y Cristiano Ronaldo se alistan en otra jornada en la Liga de Arabia Saudita ante Al Tawoon con la necesidad de ganar para recortar distancia con el líder Al Hilal.

    Cristiano Ronaldo busca despegarse de Julián Quiñones en la tabla de goleo indivudual tras la increíble racha del delantero mexicano con Al Qadisiya en fechas recientes.

    Al Nassr busca recuperar el paso ganador tras sumar tres derrotas consecutivas y quiere sumar su segunda victoria al hilo ante Al Tawoon este lunes 26 de enero.

    ¡ANULAN GOL POR FUERA DE LUGAR!

    El VAR rectificó la jugada del gol de Al Nassr y determinó que hubo fuera de juego por parte de Simakan.

    ¡GOL DE AL NASSR Y ASISTENCIA DE CR7!


    A los cuatro minutos de juego, Cristiano Ronaldo cobró un tiro libre indirecto al área que aprovechó Mohamed Simakan para rematar de cabeza.

    ARRANCA EL PARTIDO


    Marcador Al Nassr 0-0 Al Tawoon

    ASÍ LUCE LA TABLA DE GOLEO EN LA LIGA DE ARABIA SAUDITA

    Julián Quiñones llegó a 16 goles en la Liga de Arabia Saudita e igualó a CR7 en el liderato de la tabla de goleo. El mexicano ha marcado 10 goles en sus últimos siete juegos.

    Quiñones suma 20 goles en 18 partidos de todas las competencias de la actual temporada.

    Detrás de Julián y Cristiano se encuentran el británico Ivan Toney, con 15 goles, y otro examericanista, el colombiano Roger Martínez, quien registra 14 tantos con Al-Taawon.

