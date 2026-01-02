    Futbol

    Modric revela que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    El crack croata, hoy jugador del AC Milán, recordó la dureza del técnico portugués y su estilo frontal para gestionar al grupo.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Modric revela el nombre del DT que hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Madrid

    Luka Modric sorprendió al revelar un episodio poco conocido del vestuario del Real Madrid al afirmar que José Mourinho llegó a hacer llorar a Cristiano Ronaldo durante su etapa como entrenador del conjunto blanco.

    El mediocampista croata, hoy jugador del AC Milán, recordó la dureza del técnico portugués y su estilo frontal para gestionar al grupo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Director técnico mexicano se contrata en la Superliga China
    1 mins

    Director técnico mexicano se contrata en la Superliga China

    Fútbol
    Partidos de hoy viernes 2 de enero: Cristiano Ronaldo a aumentar su cuota goleadora
    1 mins

    Partidos de hoy viernes 2 de enero: Cristiano Ronaldo a aumentar su cuota goleadora

    Fútbol
    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026
    1 mins

    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026

    Fútbol
    Partidos de hoy1 de enero: Premier League y Raúl Jiménez para iniciar el año
    1 mins

    Partidos de hoy1 de enero: Premier League y Raúl Jiménez para iniciar el año

    Fútbol
    Roberto Carlos manda mensaje especial desde el hospital tras 'susto'
    1 mins

    Roberto Carlos manda mensaje especial desde el hospital tras 'susto'

    Fútbol
    Última hora: Roberto Carlos es operado de emergencia en Brasil
    1 mins

    Última hora: Roberto Carlos es operado de emergencia en Brasil

    Fútbol
    Partidos de hoy 31 de diciembre: Liga de Arabia y CAN
    2 mins

    Partidos de hoy 31 de diciembre: Liga de Arabia y CAN

    Fútbol
    Incautan las instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero
    2 mins

    Incautan las instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo
    1 mins

    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo

    Fútbol

    Mourinho fue el entrenador más duro que tuve. Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario por no perseguir una vez al lateral rival”, relató Modric en una entrevista. Según explicó, el técnico no hacía distinciones entre figuras y recién llegados. “ Era muy directo, pero honesto. Trataba a Sergio Ramos igual que al último en llegar: si tenía algo que decirte, te lo decía”, señaló.

    Modric destacó que esa franqueza marcó su carrera y calificó a Mourinho como “especial, tanto como entrenador como persona”. Recordó además que fue el portugués quien impulsó su llegada al Real Madrid. “Sin él, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada”, afirmó.

    El croata también se refirió a Carlo Ancelotti, a quien definió como “ el número uno”, destacando su cercanía humana.

    Finalmente, evitó elegir entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aunque resaltó la dimensión personal del portugués. “C ristiano es extraordinario como futbolista y como persona. Tiene un corazón enorme y siempre está dispuesto a ayudar”, concluyó.

    Relacionados:
    FutbolReal MadridJosé Mário dos Santos Mourinho FélixLuka ModricCristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX