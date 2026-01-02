Futbol Modric revela que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid El crack croata, hoy jugador del AC Milán, recordó la dureza del técnico portugués y su estilo frontal para gestionar al grupo.

Video Modric revela el nombre del DT que hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Madrid

Luka Modric sorprendió al revelar un episodio poco conocido del vestuario del Real Madrid al afirmar que José Mourinho llegó a hacer llorar a Cristiano Ronaldo durante su etapa como entrenador del conjunto blanco.

El mediocampista croata, hoy jugador del AC Milán, recordó la dureza del técnico portugués y su estilo frontal para gestionar al grupo.

PUBLICIDAD

“ Mourinho fue el entrenador más duro que tuve. Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario por no perseguir una vez al lateral rival”, relató Modric en una entrevista. Según explicó, el técnico no hacía distinciones entre figuras y recién llegados. “ Era muy directo, pero honesto. Trataba a Sergio Ramos igual que al último en llegar: si tenía algo que decirte, te lo decía”, señaló.

Modric destacó que esa franqueza marcó su carrera y calificó a Mourinho como “especial, tanto como entrenador como persona”. Recordó además que fue el portugués quien impulsó su llegada al Real Madrid. “Sin él, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada”, afirmó.

El croata también se refirió a Carlo Ancelotti, a quien definió como “ el número uno”, destacando su cercanía humana.