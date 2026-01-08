Julián Quiñones La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en la Liga Saudí El delantero mexicano anotó en la visita a Al-Nassr y el astro portugués soltó tremendo gesto; Quiñones fue reconocido como Jugador del Partido.

Video ¡Imperdible! Así fue la reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones

Cristiano Ronaldo perdió la batalla frente al delantero mexicano Julián Quiñones, quien marcó un gol en el descuido del portero local del Al-Nassr que acabó por perder 1-2 dentro de la Jornada 14 de la Liga Saudí frente a Al-Qadsiah.

El del colombiano naturalizado mexicano fue el primer gol del partido, sobre el minuto 51, tras un 0-0 en el primer tiempo, que encaminó a la victoria a su escuadra y que significó su gol nueve en la Liga Saudí.

Sin embargo, una infracción en el área permitió a Cristiano Ronaldo anotar sobre el minuto 66 para su gol 958 en su carrera futbolística en busca del gol mil.

Sin embargo, fue la reacción de CR7 lo que generó la atención, esto luego del gol de Julián Quiñones que aprovechó el error del guardameta de casa y que generó entre consternación e incredulidad por parte del lusitano.

Al final del encuentro, con los tres puntos para Al-Qadsiah, Julián Quiñones se llevó el premio al Mejor Jugador del Partido.