Así recibe Cristiano Ronaldo a Sadio Mané como campeón de la Copa Africana
El astro portugués consintió a su compañero en el Al-Nassr hasta con pastel de por medio.
Cristiano Ronaldo se mantiene en la pelea por el título de goleo individual en la Liga Saudí que tiene a tiro de piedra con el mexicano Julián Quiñones, además de que continúa a la caza del gol mil en su carrera futbolística.
El astro portugués, quien también tiene detractores que hasta incendian estatuas en su honor, también demuestra su lado más noble luego de dar un cálido recibimiento a Sadio Mané, compañero de equipo en el Al-Nassr de Arabia Saudita.
Sadio Mané fue recibido no sólo por el portugués, sino por todo el equipo de manera loable tras conseguir el título de la Copa Africana de Naciones con la Selección de Senegal, que venció en una Final controvertida al anfitrión Marruecos.
Incluso, Cristiano Ronaldo y todo Al-Nassr dieron un pastel de bienvenida a Sadio Mané con todo y su imagen en él para celebrar el título, el segundo en la historia de la selección senegalesa tras el que consiguieron en 2021.
Sadio Mané y Senegal se encuentran clasificados al Mundial 2026 a disputarse en el verano próximo en México, Estados Unidos y Canadá. Quedó ubicado en el Grupo I a lado de Francia, Noruega y un ganador que saldrá del Repecha Intercontinental 2 entre Bolivia, Surinam e Irak. Senegal jugará dos partidos en New York/New Jersey y uno más en Toronto.