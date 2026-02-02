    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo se planta y no jugará con Al Nassr en Liga árabe

    El portugués habría tomado la decisión de no jugar ante Al Riyadh como señal de protesta por la falta de inversión en su equipo.

    Por:Jaime Bernal
    Video La sombra de Benzema: Cristiano se niega a jugar con el Al Nassr

    La Liga de arabia Saudita vive momentos de alta tensión y Cristiano Ronaldo es protagonista. De acuerdo con el diario portugués A Bola, el delantero decidió no jugar por voluntad propia el partido de la jornada 20 entre Al Nassr y Al Riyadh, que se disputará este lunes, pese a no presentar lesión ni inconvenientes personales.

    Según la información del mencionado medido, la ausencia de CR7 responde a su malestar con la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF), organismo que administra a varios clubes de la liga.

    El portugués estaría inconforme con el trato que recibe Al Nassr en comparación con otros equipos bajo el mismo control, especialmente Al Hilal, actual líder del torneo.

    Uno de los puntos que más habría molestado al exjugador del Real Madrid es la escasa inversión en fichajes. Mientras otros clubes refuerzan sus plantillas, Al Nassr apenas sumó en el mercado invernal al joven mediocampista iraquí H aydeer Abdulkareem, movimiento que no cumplió con las expectativas del astro luso.

    La situación se intensificó con los rumores que colocan a Karim Benzema en la órbita de Al Hilal, luego de que el francés no quedara conforme con su renovación en Al-Ittihad. Esto habría sido la gota que colmó el vaso para Cristiano, quien ve cómo su máximo rival se fortalece mientras su equipo pierde terreno.

    La decisión de CR7 reabre el debate sobre el equilibrio deportivo en Arabia y deja en el aire el futuro inmediato del proyecto de Al Nassr y del propio jugador.

