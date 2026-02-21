Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo alcanza una nueva marca de goles a sus 41 años ¡No para! El 'Bicho' consigue un nuevo hito en su carrera en partido con el Al-Nassr y se encamina a los 1000 goles.

Video ¡Insólito! Cristiano Ronaldo se cae festejando el "Siuuu" con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr, está en busca de los 1000 goles en su carrera profesional, pero mientras, ya cosecha otras marcas, como la que consiguió este sábado con su equipo en la Liga Saudí.

PUBLICIDAD

CR7 logró doblete en partido ante el Al-Hazm dentro de la Liga Saudí y, de esta forma, llegó a 964 goles en su carrera profesional, cada vez más cerca del millar.

Si bien el número ya es impresionante, Cristiano Ronaldo tiene ahora una nueva marca en su bolsa, que es la del marcar 500 goles después de cumplir 30 años.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 13' con un gol dentro del área que salió de un ángulo casi imposible, y también cerró los cartones con una gran pared fraguada con Kingsley Coman, esto ya a los 79'.