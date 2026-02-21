    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo alcanza una nueva marca de goles a sus 41 años

    ¡No para! El 'Bicho' consigue un nuevo hito en su carrera en partido con el Al-Nassr y se encamina a los 1000 goles.

    Por:Fernando Vázquez
    Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr, está en busca de los 1000 goles en su carrera profesional, pero mientras, ya cosecha otras marcas, como la que consiguió este sábado con su equipo en la Liga Saudí.

    CR7 logró doblete en partido ante el Al-Hazm dentro de la Liga Saudí y, de esta forma, llegó a 964 goles en su carrera profesional, cada vez más cerca del millar.

    Si bien el número ya es impresionante, Cristiano Ronaldo tiene ahora una nueva marca en su bolsa, que es la del marcar 500 goles después de cumplir 30 años.

    Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 13' con un gol dentro del área que salió de un ángulo casi imposible, y también cerró los cartones con una gran pared fraguada con Kingsley Coman, esto ya a los 79'.

    El propio Coman había colaborado también en el marcador, además de que Ángelo Gabriel también anotó para que el partido acabara 4-0 a favor del Al-Nassr que, actualmente, lidera la Liga Saudí con 55 unidades.

