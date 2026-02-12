    Mexicanos en el Exterior

    Al-Qadsiah FC vs. Neom SC EN VIVO: Julián Quiñones se fue sin gol en partido de la Liga Saudí

    El delantero mexicano tenía 10 partidos influyendo en el marcador del Al-Qadsiah, quien se fue en blanco dentro de la Jornada 22 en Arabia Saudita.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Quiñones sigue enrachado y supera a CR7 con soberbia definición!

    Julián Quiñones vio frenado este jueves su racha de incidencia en el gol con Al-Qadsiah dentro de la Liga Saudí 2025-2026, pese a ganar 1-0 con Neom SC, por lo que se mantiene en la pelea entre los tres primeros puestos de la clasificación.

    Con esta victoria, Al-Qadsiah llegó a 47 unidades, dos por debajo de Al-Nassr y a tres del líder Al-Hilal. El siguiente partido será al Al-Okhdood el siguiente viernes 20 de febrero. Aún tiene pendiente su compromiso de la Jornada 10 ante Al-Ettifaq a jugarse el 23 de febrero.

    El delantero colombiano naturalizado mexicano se quedó en 18 goles en 18 partidos disputados esta temporada dentro de la Liga de Arabia Saudita, además de sumar dos asistencias; está a un par de anotaciones de igualar su marca de la campaña pasada, donde hizo 20 goles.

    Julián Quiñones, además, se quedó a uno del líder de goleo individual, Ivan Toney, del Al-Ahli, pero mantiene su ventaja por un gol sobre el astro portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. El autor del gol de este partido fue Nahitan Nández al 90+4’.

    En busca de un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Julián Quiñones vio frenada su racha de 10 partidos seguidos siendo factor en los goles del club, gol en nueve de ellos y en el otro con asistencia.

    Mexicanos en el ExteriorMéxico 2026Mundial 2026Julián Quiñónes

