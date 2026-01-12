    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo vuelve a anotar, pero Al-Nassr sigue sin ganar en 2026

    Al-Nassr perdió ante Al-Hilal en partido clave en busca del título de la Liga de Arabia Saudita.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así fue el gol 959 de Cristiano Ronaldo! Al-Nassr se aleja del título

    Cristiano Ronaldo anotó su segundo gol del 2026, pero el Al-Nassr sigue sin ganar tras perder 3-1 ante Al-Hilal y se aleja todavía más del liderato de la Liga de Arabia Saudita.

    CR7 aprovechó una asistencia de Kingsley Coman dentro del área para sacar un derechazo al ángulo que abrió el marcador al minuto 42 en la Kingdom Arena de Riad.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo manda fuerte mensaje por ‘culpa’ de Julián Quiñones
    1 mins

    Cristiano Ronaldo manda fuerte mensaje por ‘culpa’ de Julián Quiñones

    Liga Árabe
    La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en la Liga Saudí
    1 mins

    La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en la Liga Saudí

    Liga Árabe
    Gol de Julián Quiñones y de Cristiano Ronaldo en duelo directo
    1 mins

    Gol de Julián Quiñones y de Cristiano Ronaldo en duelo directo

    Liga Árabe
    Cristiano consiente a fans pero se va en cero y su equipo pierde invicto
    1 mins

    Cristiano consiente a fans pero se va en cero y su equipo pierde invicto

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo hace su gol 957 en el empate de Al-Nassr en la Liga Saudí
    1 mins

    Cristiano Ronaldo hace su gol 957 en el empate de Al-Nassr en la Liga Saudí

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo firma doblete en triunfo del Al-Nassr y alcanza los 956 goles
    1 mins

    Cristiano Ronaldo firma doblete en triunfo del Al-Nassr y alcanza los 956 goles

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo marca y el Al-Nassr sigue con paso perfecto en Liga Árabe
    1 mins

    Cristiano Ronaldo marca y el Al-Nassr sigue con paso perfecto en Liga Árabe

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma doblete con Al-Nassr
    1 mins

    Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma doblete con Al-Nassr

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo y Al Nassr eliminados de Copa del Rey por Al Ittihad
    1 mins

    Cristiano Ronaldo y Al Nassr eliminados de Copa del Rey por Al Ittihad

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo llega a los 950 goles y el Al-Nassr gana en Liga árabe
    1 mins

    Cristiano Ronaldo llega a los 950 goles y el Al-Nassr gana en Liga árabe

    Liga Árabe

    El Bicho, que el próximo mes cumplirá 41 años, llegó a 959 goles oficiales recortando a 41 anotaciones de llegar al anhelado y legendario récord de los 1,000 tantos.

    Parecía que el Al-Nassr de Jorge Jesus lograría su primera victoria del 2026, pero Al-Hilal empató el juego con un penal de Salem Al-Dawsari al minuto 57.

    En el festejo y tras una revisión del VAR, el Al-Nassr se quedó con 10 jugadores con la expulsión del portero Nawaf Al-Aqidi por agredir a Rúben Neves.

    El Al-Hilal le dio la vuelta al partido con gol de Mohamed Kanno al 81’ tras una floja marca y una dudosa salida del portero del Al-Nassr, mientras que Rúben Neves selló la victoria con otro penal sobre la hora (90+2’).

    Cristiano Ronaldo ni siquiera jugó todo el partido que era clave para mantener las aspiraciones a ganar la Liga saudí; el astro portugués salió de cambio al minuto 83 por Wesley Gassova.

    Es el cuarto partido consecutivo que Al-Nassr no puede ganar, el tercero del 2026. La mala racha de resultados ha hecho que el equipo de Jorge Jesus perdiera el liderato y se estanque en la segunda posición con 31 puntos, a siete del Al-Hilal.

    Video ¡Imperdible! Así fue la reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones
    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-NassrAl-Hilal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX