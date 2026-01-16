Mundial 2026 Juliá Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro El delantero mexicano suma más goles que el astro portugués con sus equipos de Arabia Saudita bajo este criterio.

Video Julián Quiñones es mejor que Cristiano Ronaldo y te lo decimos con goles

Julián Quiñones apunta al Mundial 2026 y le complica la tarea a Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, a punta de goles. Sin bien milita en una liga con poca proyección en México y en varias partes del mundo, en los últimos años se han sumado jugadores estelares que obligan a voltear hacia esa parte del mapa futbolístico.

En la temporada pasada, Julián Quiñones peleó hombro a hombro con Cistiano Ronaldo y Kariem Benzema el título de goleo individual en la Liga Saudí. El portugués se coronó campeón en este rubo con 25 goles, Karim Benzema hizo 21 y Julián Quiñones se quedó en 20.

Para la temporada 2025-2026 se mantiene en la pelea en la tabla de goleo individual con 12 goles por 15 de Cristiano Ronaldo y los 13 de Joao Félix luego de 14 jornadas completas y con la competición en curso.

JULIÁN QUIÑONES SUPERA EN GOLES A CRISTIANO RONALDO POR ESTE MOTIVO

El delantero colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones llegó a la Liga Saudí con Al-Qadsiah FC para la temporada 2024-2025 y desde entonces suma 41 goles en cualquier competición (Liga Saudí y Copa del Rey Saudí). En la Supercopa de Arabia Saudita suma un juego jugado pero sin goles de por medio.

De esos 41 goles cuatro han sido de penal, por lo que si se le restan esas anotaciones desde el manchón penal la cuota es de 37 anotaciones.

Cristiano Ronaldo lleva más tiempo en la Liga de Arabia Saudita con Al-Nassr, pero si colocamos como margen de comparación sólo las dos temporadas en las que ha estado presente Julián Quiñones, la cuota de goleo del portugués es de 51 goles repartidos entre tres competiciones (Liga Saudí, Supercopa de Arabia Saudita y AFC Champions League Élite).

Si bien es una suma superior a la del mexicano, del total de CR7 son 16 goles de penal, por lo que la cifra queda en 35 anotaciones; es decir, dos menos que los de Julián Quiñones, por lo que el rendimiento de del mexicano suele ser más letal que el del astro portugués.

ESTOS SON LOS NÚMEROS DE JULIÁN QUIÑONES Y DE CRISTIANO RONALDO EN ARABIA SAUDITA EN LAS TEMPORADAS 2024-2025 Y 2025-2026:

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Total de goles: 41

Goles de penal: 4

Total de goles sin contar los de penal: 37

Copa del Rey Saudí

9 goles

2024-2025: 5 goles, 3 asistencias

2025-2026: 5 goles, 0 asistencias

Liga Saudí

32 goles

2024-2025: 20 goles, 5 asistencias

2025-2026: 12 goles, 1 asistencia

Supercopa Arabia Saudita

Sin goles, un partido

Goles de penal:

1 gol en Copa del Rey Saudí: octubre 2025

3 goles en Liga Saudí: febrero 2025, abril 2025, diciembre 2025

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Total de goles: 51

Goles de penal: 16

Total de goles sin contar los de penal: 35

Copa del Rey Saudí

0 goles

2024-2025: 0 goles, 0 asistencias

2025-2026: 0 goles, 0 asistencias

Liga Saudí

40 goles

2024-2025: 25 goles, 3 asistencias

2025-2026: 15 goles, 1 asistencia

Supercopa Arabia Saudita

3 goles

2024-2025: 2 goles, 1 asistencia

2025-2026: 1 gol, 1 asistencia

AFC Champions League Élite

8 goles

2024-2025: 8 goles, 0 asistencias

AFC Champions League Leagues Two

0 goles

2025-2026: 0 goles, 1 asistencia

Goles de penal: