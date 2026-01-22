    Mexicanos en el Exterior

    EN VIVO | Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones es titular

    El delantero mexicano se mantiene en la pelea por el título de goleo individual a lado de Cristiano Ronaldo e Ivan Toney en la Liga Saudí.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Con menos millones; Quiñones desafía a Cristiano Ronaldo

    El delantero mexicano Julián Quiñones pelea por un lugar en la convocatoria decisiva de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y lo hace con goles, pues como en la temporada pasada, se encuentra en la parte alta de la disputa por el título de goleo individual.

    Este jueves tiene la oportunidad de aumentar su cuota de goles en partido de la Jornada 17 de la Liga Saudí entre Al-Qadsiah y Al-Ittihad, éste en el que se encuentra el romperredes francés Karim Benzema.

    PUBLICIDAD

    Benzema se encuentra al momento con siete goles, seis menos que el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, con 13. La tabla de goleo individual la lidera Cristiano Ronaldo con 16 goles y luego de que el miércoles anotara el 960 en su carrera futbolística.

    Más sobre Liga Saudí

    Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular
    3 mins

    Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular

    Liga Árabe
    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro
    3 mins

    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro

    Liga Árabe
    Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita
    2 mins

    Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo vuelve a anotar, pero Al-Nassr sigue sin ganar en 2026
    1 mins

    Cristiano Ronaldo vuelve a anotar, pero Al-Nassr sigue sin ganar en 2026

    Liga Árabe
    La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en la Liga Saudí
    1 mins

    La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones en la Liga Saudí

    Liga Árabe
    Gol de Julián Quiñones y de Cristiano Ronaldo en duelo directo
    1 mins

    Gol de Julián Quiñones y de Cristiano Ronaldo en duelo directo

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo hace su gol 957 en el empate de Al-Nassr en la Liga Saudí
    1 mins

    Cristiano Ronaldo hace su gol 957 en el empate de Al-Nassr en la Liga Saudí

    Liga Árabe
    Julián Quiñones hace frente al todopoderoso Al-Hilal con gol
    1 mins

    Julián Quiñones hace frente al todopoderoso Al-Hilal con gol

    Liga Árabe
    ¡Cristiano Ronaldo recibe duro revés! "En Portugal no lo apreciamos realmente"
    1 mins

    ¡Cristiano Ronaldo recibe duro revés! "En Portugal no lo apreciamos realmente"

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo toma decisión sobre su continuidad con Al-Nassr
    1 mins

    Cristiano Ronaldo toma decisión sobre su continuidad con Al-Nassr

    Liga Árabe

    Quiñones suma esos 13 goles en 12 partidos disputados en la Liga Saudí esta temporada, aunque lleva 17 si se contabilizan los cuatro que tiene en la Copa del Rey Saudí, donde fue eliminado en Cuartos de Final en noviembre pasado.

    El Al-Qadsiah, además, también supera en la tabla de posiciones a Al-Ittihad, pues llega a este partido como quinto con 33 puntos, un lugar arriba que su rival en turno, con 27 unidades.

    EL PARTIDO ESTÁ EN MARCHA ENTRE AL-QADSIAH Y AL-ITTIHAD

    ¡Gol de Julián Quiñones, lo empata Al-Qadsiah!
    El delantero mexicano emparejó el partido al minuto 37 a pase de Bonsu.

    ¡Gol del Al-Ittihad, gol de Karim Benzema!
    De penal, el francés marcó tras una falta sobre Shanqeeti para adelantarse 0-1 al 29'. Fue el octavo gol del exseleccionado por Francia esta campaña en Arabia Saudita.

    ¡Poste y se salva el equipo de Julián Quiñones!
    El argelino Housem Aouar remató de cabeza y estrelló el esférico en el poste apenas al 17'.

    ¡Cerca Al-Qadsiah del primer gol!
    El uruguayo Nahitan Nández sacó disparo demasiado descompuesto dentro del área en lo que parecía una opción clara de gol.

    ¡Al-Ittihad da el primer aviso de peligro!
    Housem Aouar sacó un trallazo en el área que se fue apenas por un arriba del travesaño.

    ¡El partido ya comenzó!
    El juego se pone en marcha con Julián Quiñones y Karim Benzema como titulares en sus respectivos equipos.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorJulián QuiñonesMundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX