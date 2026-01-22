Mexicanos en el Exterior EN VIVO | Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones es titular El delantero mexicano se mantiene en la pelea por el título de goleo individual a lado de Cristiano Ronaldo e Ivan Toney en la Liga Saudí.

Video Con menos millones; Quiñones desafía a Cristiano Ronaldo

El delantero mexicano Julián Quiñones pelea por un lugar en la convocatoria decisiva de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y lo hace con goles, pues como en la temporada pasada, se encuentra en la parte alta de la disputa por el título de goleo individual.

Este jueves tiene la oportunidad de aumentar su cuota de goles en partido de la Jornada 17 de la Liga Saudí entre Al-Qadsiah y Al-Ittihad, éste en el que se encuentra el romperredes francés Karim Benzema.

Benzema se encuentra al momento con siete goles, seis menos que el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, con 13. La tabla de goleo individual la lidera Cristiano Ronaldo con 16 goles y luego de que el miércoles anotara el 960 en su carrera futbolística.

Quiñones suma esos 13 goles en 12 partidos disputados en la Liga Saudí esta temporada, aunque lleva 17 si se contabilizan los cuatro que tiene en la Copa del Rey Saudí, donde fue eliminado en Cuartos de Final en noviembre pasado.

El Al-Qadsiah, además, también supera en la tabla de posiciones a Al-Ittihad, pues llega a este partido como quinto con 33 puntos, un lugar arriba que su rival en turno, con 27 unidades.

EL PARTIDO ESTÁ EN MARCHA ENTRE AL-QADSIAH Y AL-ITTIHAD

¡Gol de Julián Quiñones, lo empata Al-Qadsiah!

El delantero mexicano emparejó el partido al minuto 37 a pase de Bonsu.

¡Gol del Al-Ittihad, gol de Karim Benzema!

De penal, el francés marcó tras una falta sobre Shanqeeti para adelantarse 0-1 al 29'. Fue el octavo gol del exseleccionado por Francia esta campaña en Arabia Saudita.

¡Poste y se salva el equipo de Julián Quiñones!

El argelino Housem Aouar remató de cabeza y estrelló el esférico en el poste apenas al 17'.

¡Cerca Al-Qadsiah del primer gol!

El uruguayo Nahitan Nández sacó disparo demasiado descompuesto dentro del área en lo que parecía una opción clara de gol.

¡Al-Ittihad da el primer aviso de peligro!

Housem Aouar sacó un trallazo en el área que se fue apenas por un arriba del travesaño.