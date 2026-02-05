Cristiano Ronaldo ¡El día del crack! Cristiano, Neymar, Penta Zero miedo nacieron todo el 5 de febrero Un grupo de deportistas y entrenadores destacados nació en esta fecha y están celebrando este jueves su cumpleaños.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡El día del crack! Cristiano, Neymar, Penta Zero Miedo nacieron el 5 de febrero

Es una fecha marcada por seguidores de grandes deportistas del pasado y del presente por todo el mundo.

PUBLICIDAD

Pero solo recientemente, cuando se conoció que Cristiano Ronaldo, Neymar y Carlos Tevez nacieron el 5 de febrero, se le empezó a llamar 'El Día del Crack", pero estos tres grandes futbolistas no fueron los únicos en nacer bajo el signo de Acuario, el quinto día del segundo mes del calendario gregoriano.

Aquí te dejamos una breve lista de los más recordados.

Cristiano Ronaldo - 1985

Legendario futbolista portugués aún en activo en el Al-Nassr. Está en el top de todos los tiempos. Su idea es clara rebasar los mil goles y llegar al Mundial del 2026 en la mejor forma física para buscar lo único que se le ha negado a lo largo de su paso por el futbol, el título de campeón del mundo.

Neymar - 1992

Marcado siempre por las polémicas y las lesiones, el talento del brasileño es inegable. En FC Barcelona hizo época al formar una de las más grandes triadas de todos los tiempos al lado de Lionel Messi y Luis Suárez. No pudo mantener su nivel en el PSG ni en el Al Hilal. Actualmente en Santos de Brasil busca regresar a su forma superlativa y estar en el Mundial 2026.

Carlos Tevez - 1984

Sin tilde su apellido, por un asunto del acta de nacimiento, lo apodan 'El Apache' por el lugar que nació al que llaman 'Fuerte Apache', un popular barrio bonaerense. Su talento lo mostró en el Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shangai Shenhua. Es el tercer jugador argentino con más títulos de la historia, detrás de Messi y Dí María.

Penta Zero Miedo - 1985

Otro que también cumple años este 5 de febrero es Penta Zero Miedo. El luchador mexicano nació el mismo año que C ristiano Ronaldo y actualmente es uno de los luchadores más populares de México y el mundo gracias a su llegada a WWE. Anteriormente, Penta ha militado en grandes compañías como AEW, Consejo Mundial de lucha libre y Triple A.

PUBLICIDAD

Gheorghe Hagi - 1965

Es el mejor jugador de Rumania en su historia. Se destacaba particularmente en las Copa del Mundo y jugó en tres de ellas. Le llamaban ' El Maradona de los Carpatos". Su pierna izuierda era privilegiada y jugó, entre otros clubes, en el Real Madrid y Barcelona.

Rafael 'El Wama' Puente - 1950

Portero de época del Atlante y América en la década de los 70. Se retiró muy pronto por una lesión en la rodilla. Después ha sido director técnico y comentarista de futbol.

Sven-Göran Eriksson - 1948

Entrenador sueco dirigió clubes en su país, Inglaterra, Italia, Portugal, China y las selecciones de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas. Falleció el 24 de agosto del 2024

Cesare Maldini - 1932

Jugador y director técnico legendario en Italia.

Otros grandes deportistas nacidos el 5 de febrero:

Roger Staubach - 1942

Mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas en la década de los 70. Ganó dos Super Bowls (VI y XII). Fue el Más Valioso del VI. Miembro del Salón de la Fama.

Hank Aaron - 1934

Pegó 755 home runs en su carrera y sigue estando entre la lista de los mejores vuelacercas de todos los tiempos. Jugó para Bravos de Milwaukee, Bravos de Atlanta y Cerveceros de Milwaukee. MVP de la Liga Nacional en 1957. Acumuló 3,771 hits, 2,297 producidas y su promedio de bateo fue .305.

José María Olazabal - 1966

Golfista español que ganó dos veces el Masters de Augusta en 1994 y 1999.

PUBLICIDAD

Roberto Alomar - 1968

Su posición era segunda base y jugó en Padres, Blue Jays, Orioles, Indios, Mets, Medias Blancas y Diamondbacks. Fue 12 veces al Juego de Estrellas, obtuvo 10 Guantes de Oro y ganó dos series mundiales con Toronto. Es miembro del Salón de la Fama.

Héctor Rebaque - 1956

Piloto mexicano de la Fórmula Uno. Su mejor resultado fueron tres cuartos lugares en 1981. Arranco 41 carreras.