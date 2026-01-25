    Julián Quiñones

    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia

    El delantero de la Selección Mexicana registra siete goles en sus últimos 10 partidos en la Liga saudí.

    Por:Kevin R. Yu
    El gol de Julián Quiñones con el que empata a Cristiano por el título de goleo

    Julián Quiñones está intratable en la Liga de Arabia Saudita y este domingo, previo al partido amistoso México vs. Bolivia, anotó por séptimo partido consecutivo con Al-Qadisiya.

    El delantero de la Selección Mexicana colaboró con un gol en la victoria de su equipo por 1-3 ante Al-Najma en la Jornada 18 de la Saudi Pro League.

    Quiñones aprovechó un pase filtrado para entrar al área y sacar un derechazo que pasó por debajo de las piernas del portero rival para poner el 1-2 del Al-Qadisiya al minuto 62.}

    ¡Julián Quiñones empata a Cristiano Ronaldo!

    Con este tanto, Julián Quiñones llegó a 16 goles en la Liga de Arabia Saudita e igualó a CR7 en el liderato de la tabla de goleo. El mexicano ha marcado 10 goles en sus últimos siete juegos.

    Quiñones suma 20 goles en 18 partidos de todas las competencias de la actual temporada.

    Detrás de Julián y Cristiano se encuentran el británico Ivan Toney, con 15 goles, y otro examericanista, el colombiano Roger Martínez, quien registra 14 tantos con Al-Taawon.

    Julián Quiñones manda mensaje a Javier Aguirre

    De esta manera, el delantero del Al-Qadisiya responde a las declaraciones del ‘Vasco’ Aguirre, quien previo al México vs. Bolivia fue cuestionado sobre el rendimiento goleador de Quiñones, sin embargo, el técnico del Tri no garantizó su convocatoria al Mundial 2026.

    "Es difícil hablar de jugadores que no están. Julián es un grandísimo jugador, espectacular, hizo cosas maravillosas, a nosotros nos ha ayudado, tiene un registro no fácil de encontrar, creo que, y lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas con nosotros, siendo mexicano, es elegible, entran 26 y es un jugador como muchos que andan por afuera, son elegibles".

    Desde que fichó con el Al-Qadisiya en el verano del 2024 procedente del América, Julián Quiñones contabiliza 45 goles y nueve asistencias en 51 apariciones.

    Incluso, el delantero mexicano registra más goles que Cristiano Ronaldo en Al-Nassr sin contar los tantos desde la vía penal.

